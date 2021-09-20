За 30 лет заболеваемость в мире инсультом выросла на 70%

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20 сентября 2021, 08:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Благодаря детальному анализу ситуации с инсультами, было выяснено, что за почти 30 лет заболеваемость этим недугом увеличилась дна 70%, а количество смертей выросло вдвое. По мнению экспертов, наибольшему риску возникновения инсульта подвержены именно россияне. Ситуацию очень серьёзно осложняет возникшая пандемия коронавируса. Ведь коронавирус, как оказалось, воздействует на головной мозг, а его индийская версия может вызывать множественные тромбозы. Всё это в итоге и приводит к возникновению инсультов и соответственно к вспышке инвалидизации среди населения.

Системный анализ, проведённый учёными, затронул почти 30-летний период, с 1990-го года по 2019. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet Neurology. С 1990 по 2019 год в мире было зарегистрировано 101 млн случаев инсульта. В исследование эта цифра отмечается, как распространённость заболевания. Только в 2019 году было зарегистрировано 12.2 млн случаев. Число погибших составило 6.55 млн человек. Также учитывались годы жизни пациентов с поправкой на инвалидность, эквивалентные годам «здоровой жизни», потерянные из-за ухудшившегося здоровья, смерти или инвалидности. Как оказалось, в 1990-2019 годах человечество потеряло более 140 млн лет «здоровой жизни». В результате подсчётов выяснилось, что за 29 лет количество инсультов в мире увеличилось аж на 70%, а их распространённость дошла до 85%. Все эти цифры не внушают никаких добрых предзнаменований.

По мнению кардиолога сети медцентров «Поликлиника.ру» Ирины Кондратовой, ситуация очень тревожная и требует срочного вмешательства. За последние десятилетия инсульт стал касаться уже не только пожилых и зрелых людей, но и молодых в том числе. По словам эксперта, на проблему необходимо обратить внимание, так как она серьёзно ударяет по работоспособности людей. Очень высок уровень смертности от инсульта, а также процент инвалидизации. Не стоит забывать, что только 20% пациентов, перенесших инсульт, способно полностью вернуться к работе.

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