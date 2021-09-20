Создание демократической номенклатуры господствующего класса

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 сентября 2021, 08:07 Вадим Кулинченко,

wikipedia.org

Латинское слово «номенклатура» означает буквально перечень имён или наименований.

Этимологический смысл термина в общем соответствовал его содержанию в социалистических странах, где существовала строгая иерархическая схема назначений, которая так и звучала – «это номенклатура того-то!» (райкома – обкома – ЦК …). Поскольку распределение функций было расписано между руководящими органами, то и были высокопоставленные должности, на которые эти органы должны были производить назначения. Существовала и номенклатура нескольких уровней, о чём подтверждает нелепое, на первый взгляд, утверждение персональных пенсий: в первом случае бюро райкома – горкома, во втором – бюро ЦК республики, в третьем – Политбюро ЦК. Таким образом, пенсия оказывалась не персональной, а номенклатурной.

Институт государственного чиновничества, государственной бюрократии неизбежен в любой системе управления, от этого никуда не уйти. Важно другое: не упустить тот момент, когда он может возобладать над функциями управления, перестать работать на государство и общество и превратиться в самостоятельную, всё подчиняющую себя силу…. Кажется, мы уже достигли этого предела, и опять в худшем, впереди планеты всей…

Безусловно, В.И. Ленин создал профессиональную партию революционеров, которая под лозунгом «борьбы за рабочее дело», пришла к власти. Власть не может принадлежать всем. За неё борются все – народы (шовинизм), классы, партии и т. д., но пользуются ею только немногие – это так называемая элита. Но Ленин не сумел создать элиту из своих единомышленников, их задвинул его ученик И.В. Сталин, который ради своей номенклатуры пустил в распыл старую гвардию. Он в полной мере использовал убеждения В.И. Ленина, высказанные им на Х1 съезде партии в 1922 году: «История знает превращения всяких сортов: полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные, душевные качества – это вещь в политике совсем несерьёзная».

Изобретение Ленина (партия революционеров) было рычагом, которым он перевернул Россию, но Сталин отдал предпочтение аппарату (номенклатура), при помощи которого он стал управлять Россией, и оно оказалось гораздо живучее. Это изобретение получило дальнейшее развитие в наше «демократическое» время, трансформировавшись в чиновничий класс.

Наивно представлять формирование номенклатуры с образом Сталина и нескольких его помощников, роющихся в картотеках. Сталин создал систему подбора руководящих кадров в партии и государстве. Она привела его к власти и стала вершиной его свершений. Впервые соображения об этой системе Сталин изложил в организационном отчёте ЦК Х11 съезду партии в 1923 году: «… необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы, как свои родные, и умеющие проводить их в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, превращается в махание руками». Основная идея состояла в том, чтобы на ответственные политические посты в стране посадить ретивых исполнителей директив. А для этого было «необходимо каждого работника изучить по косточкам», необходимо «знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки».

Используется ли этот принцип формирования номенклатуры сегодня? Вроде бы да, но принципы отбора не те – не деловые, а приятельские и денежные. Отсюда отсутствие деловой активности на общее дело у выдвиженцев, их некомпетентность и не исполнение «директивных указаний» сверху, а значит испорченная «вертикаль власти». Способствует этому и отсутствие, в основном правильного, ленинского принципа – «учёт и контроль», вытекающего из народной мудрости – доверяй, но и проверяй.

И. Сталин в своей работе «Вопросы ленинизма» характеризовал номенклатурную систему по - военному: «В составе нашей партии, если иметь в виду её руководящие слои, имеется около 3-4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, - генералитет нашей партии. Далее идут 30-40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Далее идут около 100 – 150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство.»

Каковы были отношения внутри этой системы? Естественно, её нутро никогда не афишировалось, но суть её была ясна. Главным было взаимоотношение между номенклатурой и её творцом Сталиным. Эти отношения не исчерпывались преданностью аппаратчиков своему вождю. Они были не лирическими, а вполне реалистическими, как всегда бывает в социальных случаях. Сталинские назначенцы были людьми Сталина, но и он был их человеком. Они составляли социальную опору его диктатуры, но это была не трогательная любовь к диктатору: они (ставленники) рассчитывали, что он обеспечит их коллективную диктатуру в стране. Подобострастно выполняя приказы вождя, они исходили из того, что приказы отдаются в их интересах. Конечно, он мог любого из них в отдельности выгнать и даже уничтожить, но пойти против слоя номенклатуры в целом Сталин никак не мог. Безжалостно уничтожая целые общественные группы: нэпманов, кулаков, духовенство, - Сталин заботился об интересах своих назначенцев, об укреплении их власти, авторитета, привилегий. Он был ставленником своих ставленников и знал, что они неуклонно выполняют его волю, лишь пока он выполняет их волю. Это подтвердила дальнейшая история советских Генсеков. Н. Хрущёва убрали, Л. Брежнева держали до последнего вздоха, с Ю. Андроповым – тайна до сих пор.

История всегда учит, но не все хотят у неё учиться. Например, как рождался новый господствующий класс «элиты» в СССР (имею в виду не рабочий класс – он был лишь ширмой, как сегодня весь народ – В. К.). Его становление происходило в три этапа. Первым этапом было создание в недрах старого русского общества деклассированной организации профессиональных революционеров – зародыша «нового класса господ». Вторым этапом был приход этой организации к власти в результате революции 17-го года и возникновение двухслойного господствующего класса – высшего ленинского слоя и, находящегося под ним номенклатурного сталинского. Но…, и третьим этапом была ликвидация ленинской гвардии сталинской номенклатурой. Каждый из этапов имел свои социально – психологические основы.

Ленинскую гвардию не смущало то, что они обманывают рабочий класс, обещая ему «диктатуру пролетариата». Этот обман диктовался тем, что в нём усматривалась единственная сила, способная привести их к власти. В борьбе за свою власть они были безжалостны к другим, но были убеждены в справедливости марксизма и мечтали о сознании коммунистического общества. Ленин был их воплощением.

Вождём и воплощением своей номенклатуры явился Сталин. Будучи способным учеником Ленина, он довёл до логического конца ряд его положений, сталинская гвардия была в ряде пунктов продолжением ленинской. В борьбе за власть она тоже была безжалостна, но уже ко всем, в том числе и к товарищам по партии. Она применяла любые средства для уничтожения всякого, ей мешавшего, в том числе ленинских гвардейцев. Сделки с совестью она просто заменила отсутствием совести. Она спокойно обманывала рабочих, крестьян и весь народ, но в противоположность ленинцам не обманывала себя. В том, что в правящем слое общества коммунисты по убеждению сменились коммунистами по названию, имело свою основу и свой механизм, который присутствует и в современной демократии. Основа состоит в элементарном факте, что создание нового господствующего класса, по крайней мере, слоя, есть процесс прямо противоположный развитию демократии, а механизм легко объясним, и заключается в человеческой сущности. В борьбе за открывающиеся места под социальным солнцем могут утвердиться в качестве членов этого класса только те, которые наиболее последовательно, без колебаний и сомнений кротчайшим путём идут к цели – установлению своего господства. С неизбежностью гибнут в жестокой борьбе те, кто ещё верил в правоту закона, (законы делаются всегда в пользу элиты – В. К.) и в построение демократического общества. Такая вера была роковой слабостью в схватке за места в новом классе. Это наглядно. Возьмите совсем недавний приход Б. Ельцина к власти, мы ещё не переварили его эпоху. Успешно строить классово – клановое господство (семья, соклассники, содачники – это тот же клан – В.К.), думая, что строишь демократическое общество так же невозможно, как успешно заниматься планированием семьи, думая, что детей находят в капусте.

Так выглядело рождение нового правящего класса на глазах нынешнего поколения людей, а результат: господствующий класс помещиков сменился в России новым господствующим классом коммунистической номенклатуры, а сегодня их сменили «демократические» олигархи, а народ как всегда остался за бортом.

Сегодня говорят о какой-то стабильности. А в чём она заключается? А в том, что люди приспособились к реальности, пусть и нерадостной, а при переделе власти вдруг придёт какая-то мрачная анонимная сила, сила, от которой они не ожидают ничего хорошего. Вот они и молчат – не было бы хуже! Этим и пользуется современный господствующий слой для укрепления своего положения. На защите его стоят так называемые силовые и правовые структуры. Сегодня милиция по численности превосходит Армию в полтора раза.

Этот властвующий слой не афиширует себя и мимикрирует под административных служащих, т.е. чиновников. Но сегодня это не одно и тоже. Управляющий слой, говоря словами Сталина, генералитет чиновничества не столь уж и велик по численности, а само чиновничество миллионной численности уже может претендовать на то, чтобы его называли классом. Границы действительно господствующего «нового класса» сегодня размыты. Да и нелегко ответить на этот вопрос – что есть господствующий класс?

В реальной жизни границы между слоями общества всегда несколько размыты огромным многообразием отдельных случаев. В этих условиях сознательное стремление класса «управляющих» спрятаться в массе служащих делает границы этого класса вообще едва обнаруженными, а заодно уйти от ответственности за «ошибочно» принятые решения. Но помогает его обнаружить одно решающее обстоятельство: у «нового класса» есть психологическая потребность – показать свою власть. А что это такое хорошо определил Никита Хрущёв после своего падения: «… всем пресыщаешься – едой, женщинами, даже водкой, - только власть такая штука, что чем её больше имеешь, тем больше её хочется!». Всё чаще звучит определение, что чиновник это не профессия, а социальная направленность индивида. А главное, практическая сторона – класс «управляющих» и его руководители должны сами точно знать, кто входит в него.

«Новый класс» - это та же номенклатура, только несколько модифицированная. Это знают управляющие и окружают себя завесой секретности. Все данные о номенклатурных должностях хранятся в строгой тайне. Только крайне ограниченный круг лиц знает «Списки руководящих работников». Вот, вроде, созданы «сотни» кадрового резерва Президента. А что это такое, доподлинно не знает никто, кроме посвящённых из элиты. Эту «кухню» нам простым смертным, как говорил один мой сослуживец, попавший в адмиральскую «обойму»: «Вам этого не понять!».

Главное в номенклатуре – власть! Не собственность, а власть. Буржуазия, олигархи – класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура – класс господствующий, а потому имущий. У нас сегодня, несмотря на законы, слились в экстазе и имущие, и властвующие – олигархи занимают государственные посты, а чиновники владеют имуществом. Что им законы. Ведь писаны они не для них. Номенклатурные чины сами профессиональные политики и, даже, когда это нужно тактически, боятся отдать крупицу власти своим же подставным лицам. Поэтому главное во всей этой канители попасть в слой управляющих и ощутить это сладостное чувство ВЛАСТЬ!

Побывавшие на вершине власти, называют её наслаждением из наслаждений. Это наслаждение, сладостное для чиновников в масштабе города, района, области, огромно в необъятной стране. Недаром «всенародно избранный» когда-то мэром подмосковного города Железнодорожный Евгений Жирков заявлял своим избирателям: «Я властью не собираюсь ни с кем делиться!» - и никого это не смущает. (Сегодня он сидит в тюрьме, но что от этого изменилось? – В.К.) Ещё острее это чувство власти в масштабе страны, когда принародно по телевизору вежливо можно отдавать приказы губернаторам…. А будут ли они исполнены – другое дело.

Рассмотрев схематично вопрос управляющего слоя, об этом нужно публиковать целые исследования, попытаемся ответить – как попадали раньше и попадают сейчас в эту «обойму».

В. Ленин заявлял: «Теперь «хозяином» является рабоче – крестьянское государство, и оно должно поставить широко, планомерно, систематично, и открыто дело подбора наилучших работников по хозяйственному строительству, администраторов и организаторов специального и общего, местного и общегосударственных масштабов». (В.И. Ленин, полное собрание сочинений, т.43, стр.280).

Дело подбора руководителей разных уровней И. Сталин действительно поставил «широко, планомерно, систематично». Только проводилось оно не открыто, а совершенно секретно, и не государством, а номенклатурой, так как она, а не «рабоче – крестьянское государство», являлось хозяином страны. В те времена, и позже, имярек Иванов прежде чем попасть в «обойму» проходил большой путь проверок и должностей, приобретая знания и опыт.

Сегодня этот путь упростился до минимума – можно прямо со студенческой скамьи попасть в высший эшелон власти, - для этого только нужно иметь родственников или нужные знакомства, понравиться кому-то или учиться с кем-то. А для среднего звена достаточно иметь только «бабки». Выигрывает ли от этого дело – вопрос второстепенный.

Незыблемой принадлежностью, как и прежде, современного правящего класса остаются роскошные кабинеты и персональные машины с мигалками. Плюс к этому сегодня персональная охрана, от количества которой зависит значительность персоны. Персоны редко исчезают, они просто перемещаются из кабинета в кабинет. Почитайте газеты и посмотрите телевидение – Вы нередко встретите там сетования по поводу того, что даже заведомо провалившиеся работники просто перемещаются на новую номенклатурную должность (Чубайс, Голикова, и всех не перечесть). Но сетования продолжаются уже много лет, а порядок не меняется – верный признак того, что вздыхания СМИ предназначены лишь для успокоения рядовых читателей.

Главное, что надо понять, - у господствующего класса нет никакого представительного характера. Пролезая в номенклатуру, они сразу забывают о той среде, которая их растила (Хуже нет, когда из грязи, да прямо в князи – народная поговорка). Это сознательные ренегаты – сколько там перебежчиков из одной партии в другую? И о каком радении за народное благо от них можно ожидать? Они официально за народ готовы всё отдать, а неофициально – народ для них дремучее быдло.

Подводя итог выше написанному, так и хочется воскликнуть, ставшими уже легендарными словами: «Номенклатура, как и мафия, бессмертна!».

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