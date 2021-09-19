В России люди чаще стали сами бороться с наркоманами

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19 сентября 2021, 20:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Из-за неэффективной работы российской полиции многие соотечественники сами берут в свои руки правосудие. Это происходит из-за того, что в нашей стране почти не развита система предотвращения преступлений. В народе часто говорят, что полиция занимается преступниками лишь тогда, когда «есть труп». Ну а если «трупа нет», то бездействие очень часто становится верным спутником служителей закона. Россияне давно призывают силовиков быть более ответственными и реагировать мгновенно на заявления. Но пока что ситуация не меняется. С наркоманами – история абсолютно такая же.

Наркодилеры, закладчики и их клиенты продолжают свою работу на территорию нашей страны. Нередко они чувствуют себя безнаказанными и доходят до прямых угроз. Например, летом в Санкт-Петербурге наркоманом был избит подросток, за то, что якобы забрал его закладку из подъезда. В Уфе на улице Пушкина случилась проблема куда серьёзнее. Там наркоман держал в страхе целый дом. Жители дома №52 подозревали одного из своих соседей (мужчина 35-ти лет) в создании наркопритона. Инициативная группа написала более 30 обращений в полицию, где приводили множество примеров. Ни одно из их обращений не повлияло на ситуацию. Последней каплей стал пожар, устроенный этим человеком.

Буквально в этом месяце житель Брянска Сергей Алексеев изгнал в одиночку пять подозрительных личностей. Они собрались в девятиэтажном доме для совместного приёма наркотиков. Наркоманы уступили разъярённому жильцу, хотя всё могло обернуться трагедией. В Можайском районе Москвы, например, один из хулиганов избил пенсионера, а затем раздавил его собаку. Как выяснили журналисты, этот человек был наркоманом и держал в страхе целый дом, как в случае с Уфой. Преступник ходил всюду с ножом, угрожал другим людям и поджигал чужие двери. На него тоже писалось множество заявлений в полицию и прокуратуру. Но уголовное дело было возбуждено лишь после рукоприкладства, зафиксированного камерами видеонаблюдения.

Жители дома 14 на улице Кибальчича (Алексеевский район столицы) пошли дальше и сами устроили «охоту» на наркоманов. Они вывесили на ограждениях во дворе объявления, где сообщили, что «здесь закладывают наркотики каждый день», и что собственники квартир решили принимать меры самостоятельно. Людям слишком надоело бездействие силовых ведомств. Жители Алексеевского района уже неоднократно обращались в полицию с требованием ответственно подходить к ситуации и заниматься поиском преступников. Они надеются на то, что правоохранители всё же примут хоть какие-то меры и избавят их от серьёзной опасности.

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