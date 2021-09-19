В Нидерландах из-за афганского вопроса начали уходить в отставку министры

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19 сентября 2021, 10:45 Александр Крохмаль, Журналист

Афганский вопрос, связанный с беженцами, уже вызвал целую бурю дебатов по всем европейским странам. Талибы (организация запрещена в РФ) установили полный контроль над Афганистаном ещё 15 августа. Как только они вошли в Кабул, люди массово принялись покидать территорию республики. Ведь устои, распространяемые террористами, по сути, нарушают права человека и противоречат нормам морали. Ещё во 2-й половине августа было очевидно, что афганский вопрос станет крайне серьёзным и может превратиться в глобальную проблему для всего мира. Вскоре так оно и случилось.

В королевстве Нидерланды из-за беженцев разгорелся настоящий скандал. Вслед за главой МИД Нидерландов о своей отставке объявила министр обороны Анк Бейлевельд. Во время парламентских дебатов ей был вынесен вотум недоверия. Она приняла решения уйти как раз на фоне плачевной обстановки с беженцами. «Моим приоритетом по-прежнему является обеспечение безопасности переводчиков, которые всё ещё в Афганистане»,- заявила накануне Бейлевельд. Согласно данным из СМИ, совсем недавно в ведомстве прошли споры о пребывании Анк на посту, а потом во время саммита ей и был вынесен вотум. Сейчас Минобороны Нидерландов временно возглавляет министр юстиции Фердинанд Групперхаус.

В этот же день ушла с поста министр иностранных дел королевства Сигрид Кааг и тоже на фоне скандала с беженцами. Парламент так же выдвинул ей вотум недоверия, не согласившись с её идеями. Кааг была вынуждена смириться с решением совета и покинуть должность. При этом она чётко отметила, что «министр должен уйти в отставку, если его политика отвергается».

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