Азербайджанцы обвиняют армян в расовой дискриминации

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18 сентября 2021, 22:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Вопросы конфликта армян и азербайджанцев то и дело всплывают наружу. Очевидно, что обе этих нации мириться не собираются. С обеих сторон царит вражда и неприязнь. И никто уже не помнит, как же всё началось. Большая часть мировой общественности винит во всём Азербайджан и его сотрудничество с Турцией. И это не удивительно, ведь именно со стороны президента Алиева ровно год назад возникла акция агрессии. Войска Азербайджана, по сути, незаконно вторглись на чужие территории. Армения ответила соответственно: послала войска для противостояния с силами противника.

Стоит также отметить, что в Азербайджане с начала 90-х царит диктаторский режим (в отличие от Армении, где правят демократы). Действующий президент Ильхам Алиев почти во всём следует стратегии своего отца, насаждая везде свою волю. У власти он находится уже достаточно долго, и уходить явно не собирается. Правление Алиева надолго запомнится для Азербайджана своими войнами, расизмом, нищетой населения и призывами к расправам над армянами.



На сегодня конфликт между обеими странами продолжает сохраняться. Только война ведётся не оружием, а в словесной форме. Обе нации подают друг на друга в суды и затрагивают вопросы расизма. Азербайджанцы обвиняют в дискриминации и пытках армян. Армяне в свою очередь отвечают тем же, напоминая про преступления прошлого года и затрагивая тему о геноциде в Османской империи. Глава МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева уже сообщила, что её страна собирается подать на Армению в Международный суд ООН. Перед этим, то же решение приняли в Ереване. Обвинение выдвинуто весьма серьёзное – несоблюдение норм Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Абдуллаева заявляет, что нарушения имели место, как до перемирия, так и после него. Она также добавила, что речь идёт о зверских пытках со стороны армян, о чудовищных издевательствах над азербайджанцами. Впрочем, Ереван предъявляет Азербайджану абсолютно те же обвинения.



Со стороны Армении звучат вполне справедливые требования, учитывая тот факт, что именно Алиев первым нанёс удар по Арцаху (Карабаху) в прошлом году. В Ереване требуют немедленного прекращения уничтожения армянского религиозно-культурного наследия и обеспечения возвращения пленных из Азербайджана. Также в Армении требуют прекратить героизацию лиц, виновных в кровавом геноциде и в истреблении целых городов (напомним, что турки до сих пор не признали жестокие преступления по отношению к армянам, которые они совершили в начале ХХ века). Армянский эксперт по международному праву Левон Геворкян утверждает, что такие судебные процессы могут занять годы, а то и десятилетия. Судя по прогнозам аналитиков, количество жалоб и исков будет возрастать с каждым годом. Между тем, на границах обеих стран всё ещё сохраняется опасность нового вооружённого конфликта.

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