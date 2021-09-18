Ростислав Ищенко: украинцы никогда не научатся работать с системой «Железный купол»

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18 сентября 2021, 22:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Несколько дней назад в информационное пространство было вброшено сообщение о том, что американцы могут продать или передать Украине системы ПВО «Железный купол», которую США приобрели у Израиля в 2019 году.

Впрочем, чуть позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла вспомнить, обсуждался ли этот вопрос во время переговоров президентов Украины и США. Она лишь подтвердила, что в ходе встречи лидеры стран договорились об укреплении сотрудничества в оборонной сфере.

«Украинцы никогда не научатся работать с системой «Железный купол»,- сообщил «АН» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. – Почему? Да потому, что в украинской армии, кстати, так же, как и в украинской политике, остались люди, которые, мягко говоря, плохо учились в средней школе. Я не знаю, как они потом приобретали дипломы высших учебных заведений - то ли их как-то высиживали, то ли просто покупали, но уровень их образованности находится ниже начальной школы, то есть ниже 1-4 классов. Вот так они и будут осваивать новую современную технику, ну так же работать с ней».

Напомним, что политолог и бывший дипломат Яков Кедми высмеял информацию о возможных поставках из США на Украину противоракетного комплекса «Железный купол». По его мнению, на Украине не та ситуация, чтобы применение израильской системы ПРО было обоснованным. «Кто-то собирается обстреливать города Украины? Что им прикрывать-то?» - удивился Кедми.

Ростислав Ищенко считает, что, возможно, украинцы каким-то образом и смогут запустить ракету с этого «Железного купола», но ведь надо еще попасть «в ту цель, какую надо», а не в какой-нибудь пассажирский самолет...

Напомним, что 4 октября 2001 года во время учений войск ПВО Украины ракетой ЗРК С-200 над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154М российской авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Тель-Авив - Новосибирск. Погибли все 78 человек, которые были на борту лайнера. Леонид Кучма, находившийся тогда на посту президента Украины, заметил по этому поводу: «Не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба»

«Даже используя старые, освоенные буквально до винтика советские системы С-200, Украина умудрились сбить пассажирский самолет над Черным морем,- напоминает «АН» Ростислав Ищенко. - А ведь эта система - как автомат Калашникова: ее просто невозможно сломать! И ведь изучить ее – тоже не является самой большой проблемой: С-200 - это технологи 60-х годов прошлого века. Но ведь украинские военные не смогли нормально овладеть и этой системой. Какой уж тут «Железный купол», что вы!»

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