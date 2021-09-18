Талибы* пустят Китай на свои месторождения?

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18 сентября 2021, 12:52 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

По данным «АН», Китайская народная республика может получить эксклюзивные права на разработку и добычу полезных ископаемых Исламского эмирата Афганистан. Пекин в ответ потребовал у Кабула, и получил гарантии безопасности своих сотрудников.

Как и писали «АН», Кабул официально решил формировать свои вооруженные силы из банд полевых командиров. Унифицированное вооружение, запасные части и боеприпасы будет поставлять КНР. Об этом, в том числе, договорились представители Пекина и новых властей Афганистана.

В качестве оплаты договора Кабул предоставляет Пекину эксклюзивные права на разработку и добычу полезных ископаемых на своей территории. Геологическая служба США (USGS), которая за последние десять лет прозондировала при помощи гиперспектральной съемки афганские недра почти на 100 процентов, оценила запасы в три триллиона долларов! Особенно велики запасы лития (редкоземельный дефицитный металл для батарей к электромобилям) и меди.

Вероятно, быстрее всего в ближайшее время удастся наладить добычу на одном из крупнейших в мире медных месторождений "Мес Айнак" недалеко от Кабула. Это примерно 11 миллионов тонн, треть всех афганских запасов меди. Концессией ещё с 2008 года владеет китайская госкомпания China Metallurgical Group, которая не спешила вкладываться в добычу в условиях американской оккупации. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Если же Китаю достанется и афганский литий, а эту страну называют литиевой Саудовской Аравией, то Пекин станет мировым монополистом этого металла, потребление которого на рынке производства электромобилей растет в геометрической прогрессии. А значит Коммунистическая партия Китая, которая фактически управляет страной, возьмет в «литиевые заложники» весь капиталистический «цивилизованный мир».

*«Талибан», запрещенная в России террористическая организация

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