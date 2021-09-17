Талибы снова возвращаются к женоненавистничеству

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 сентября 2021, 20:48 Александр Крохмаль, Журналист

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Принижение и дискриминация женщин всегда были свойственны для запрещённой в РФ террористической организации «Талибан»*. После захвата власти 15 августа в Афганистане, экстремисты обещали, что «изменят политику».

Однако ничего из этого так и не было сделано. Аналитики не зафиксировали практически никаких перемен. Страна стремительно возвращается к суровым порядкам 90-х годов, когда у власти пребывал Исламский эмират. Талибы уже ликвидировали афганское министерство по делам женщин. Отныне его заменяет орган, исполняющий функции исламской «полиции нравов». Вывеска министерства была снята сегодня утром. Вместо неё террористы повесили следующую надпись – «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар». В переводе это означает «повеление благого и запрет предосудительного». Подобный госорган существовал в Афганистане в 90-е годы, когда экстремисты так же находились у власти.

Чем это грозит всем женщинам страны? По мнению экспертов, ничего хорошего явно не предвидится. Афганистан стремительно возвращается к тяжёлой и мрачной эпохе, которую многие предпочитали забыть. Некоторые полагают, что ситуация в «стране гор» намного хуже, чем в Иране конца 70-х годов. Сотрудницы министерства по делам женщин уже не принимаются на работу. Очевидно, что в госоргане станут работать только одни мужчины. Вокруг здания террористы выставили серьёзную охрану. Женщины не сдаются и продолжают попытки борьбы за свои права, хоть пока и безуспешные. Недавно стало известно, что они планируют новые митинги. Однако чем именно они закончатся для них – на данный момент неизвестно.

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