Миграционная политика в России должна быть жёсткой

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17 сентября 2021, 16:58 Руководитель Команды Служения «За Отечество» Иван Отраковский

Фото: Global Look

Противоправная деятельность представителей диаспор и трудовых мигрантов, совершаемая с особой жестокостью длительный период времени не может оставаться без внимания. Все это негативно сказывается на межнациональных отношениях и подрывает авторитет органов государственной власти.

Примеров сотни тысяч – убийства, разбои, грабежи, торговля наркотиками, изнасилования, склонение к проституции, секс-рабство. Практически ежедневно в торговых центрах и других общественных местах происходят разборки между представителями различных землячеств, с применением холодного и огнестрельного оружия, что создает угрозу жизни российских граждан. Также они устраивают делёж экономических сфер влияния, вытесняя коренных жителей страны.

Осуществляя общественную деятельность и возглавляя 42 региональных представительства «Команды Служения», я убедился, что мигранты совершают преступления по всей России. При этом руководства стран, откуда те приезжают, не приносят извинений и не компенсируют моральный и материальный ущерб потерпевшим. Более того, покрывают и отказывают в выдаче преступников, совершивших тяжёлые уголовные преступления на территории России и сумевших сбежать на родину. С трибун часто слышу громкие заявления о стратегическом партнерстве с нашей страной, а на самом деле ведется политика в ущерб нашей стране. В то же время у себя страны ведут национальную политику, сокращают сферы использования русского языка, поощряют русофобские высказывания в сторону русского народа, а также русофобские выходки в отношении русскоязычного населения, проживающего в странах Средней Азии и Закавказья, которые пополняют свои бюджеты за счёт живущих и работающих в России мигрантов.

Считаю в корне неверным предоставлять гражданство мигрантам, не убедившись в их желании и возможности адаптироваться и интегрироваться в российское общество, готовности защищать Россию, быть законопослушными и соблюдать Конституцию России. Миграционная политика ведётся без учёта интересов национального рынка труда. При наличии шести миллионов армии безработных, трудовые места отдают мигрантам.

Требуем дать указание законодательно предусмотреть привлечение иностранной рабочей силы в регионах только при минимальном уровне безработицы. Трудоустройство граждан России должно быть приоритетным. При завозе трудовых мигрантов организациями, под уголовную ответственность, обязать данные организации строить палаточные городки для иностранцев, без выхода за территорию трудового лагеря. Наделить компетентные органы полномочиями аннулировать гражданство ранее натурализовавшимся иностранцам, нежелающим интегрироваться и адаптироваться в российское общество, а также совершивших любое уголовно наказуемое деяние. Выдворять из страны иностранцев и лишать гражданства натурализовавшихся иностранцев, с запретом на последующий въезд, позволяющих оскорбительные слова в отношении русского народа и коренных народов страны.

Для жителей Средней Азии и Закавказья прием в гражданство осуществлять только после проживания на территории нашей страны более 10 лет и только убедившись, что иностранец из данных регионов адаптировался, и интегрировался, чувствует неразрывную связь с нашей страной и готов служить во благо и проносить пользу нашей Родине.

Поставить задачу правоохранительным органам более строго подходить к рассмотрению преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами.

В рамках международного сотрудничества проявлять более жесткую позицию, отстаивая в первую очередь интересы нашей страны. Исключить из демографической стратегии норму по привлечению иностранцев. По мнению экспертов, для экономического роста России необходимы высококвалифицированные зарубежные специалисты. Вот только предоставить их страны Центрально-Азиатского региона и Закавказья не могут по причине отсутствия таких кадров.





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