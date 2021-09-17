Балаган в Ленинском районе Подмосковья с далеко идущими политическими последствиями

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17 сентября 2021, 16:33 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: cоцсети

Историки часто спорят, почему происходят революции и рушатся целые государства. Версий всегда очень много и разных. Однако как известно, великое можно разглядеть и в малом. И та острая ситуация социальной напряженности, которая сейчас возникла в Ленинском районе Подмосковья, да еще и в аккурат перед выборами новых составов Госдумы и Московской областной Думы, наглядно демонстрирует, что создать нестабильность могут вполне простые вещи. Это бездействие и равнодушие госорганов, помноженные на откровенно странное поведение отдельных людей и банальную человеческую глупость.

Представьте ситуацию. Обычные добропорядочные граждане участвуют в долевом строительстве многоквартирного дома с целью улучшить свои жилищные условия. Вкладывают деньги, порой последние, потом празднуют долгожданное новоселье. Получив крышу над головой, можно строить новые планы на жизнь.

Только в реальности всё складывается не всегда так радужно. Жильцов дома неожиданно начинает кошмарить собственник фирмы-застройщика.

Именно с этим столкнулись жители ЖК «Новобулатниково» в поселке Измайлово Ленинского городского округа. Владелец АСК «Фриз» Юрий Николаевич Глумов в свои солидные 63 года затеял какую-то странную борьбу со своими клиентами. Люди оказались в крайне тяжелой атмосфере морального давления, теряют нервы, а кто-то и испытывает страх за себя и близких. Например, одна из покупательниц не может перевести поближе к себе из дальнего региона пожилых родителей, боясь, что у них от выходок господина Глумова просто не выдержит сердце.

Оптимизма жителям не прибавляет и то, что эффективных мер защиты своего душевного спокойствия практически нет. Вот звонит Глумов человеку утром выходного дня и обещает прийти в понедельник заварить дверь квартиры. Или вешает на лестничных площадках объявления, что честно купленные квадратные метры на самом деле предназначены для других людей. Или требует предоставить какие-то бумаги о законности приобретения квартир, тогда как у людей как раз все документы в порядке и право собственности неоспоримо. Что делать в таких случаях? Бросить все дела и ждать горе-сварщиков, или идти неясно к кому и непонятно что доказывать?

«В то время, когда люди делают ремонт в новеньких квартирах, устраивают детей в школу и детский сад, обустраиваются на новом месте, наш «герой» ходит по квартирам, вскрывает типовые (жестяные) двери, которые были при строительстве, опечатывает квартиры, звонит собственникам (лично), кошмарит их обвинениями в незаконной покупке, отъёмом и перепродажей жилья. Мы, собственники нового жилья, просто устали от этого человека, ничего хорошего от него не ждём, на всякий пожарный случай взяли выписки ЕГРН, сроки назначений, судебных решений, документы на жильё у нас в порядке, чеки, квитанции, акты сверки, приходные кассовые ордера, договоры долевого участия»,- говорится в коллективном обращении жителей ЖК «Новобулатниково» в администрацию Ленинского городского округа Подмосковья.

Понятно, что скорее всего такие жалобы просто повиснут в воздухе. Да и формально не дело чиновников ограждать жильцов от общения с каким-то предпринимателем, который проявляет признаки неадекватного поведения.

Могли бы, наверное, вмешаться правоохранительные органы. Но опыт показывает, что и они не спешат разбираться даже с более серьезными ситуациями. Например, еще в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту того, что Юрий Глумов оформил на себя как на дольщика восемь квартир в строящемся доме, полагающиеся по договору средства на счет фирмы АСК «Фриз» не внес, да еще потом умудрился продать четыре квартиры другим людям. Или можно вспомнить жалобу на него в прокуратуру за самовольное вскрытие двери от арендатора помещения в здании офиса «Фриза». К настоящему времени все эти истории остались для господина Глумова без особых последствий.

Но весь этот рассказ будет неполным, если не коснуться такой важной темы, почему состоятельный и вполне удачливый бизнесмен вдруг взялся портить жизнь в общем посторонним для него людям?

Фирма АСК «Фриз» была основана в 2002 году. Единственным учредителем была Елена Витальевна Шарковская — тогдашняя жена Юрия Глумова. Их общий сын тогда вступал во взрослую жизнь, и супруги решили вместе обеспечить ему достойное будущее. Глумов числился гендиректором семейного бизнеса.

Всё поначалу шло хорошо. Начинали с ремонтов отдельных помещений, потом стали выигрывать конкурсы на ремонт школ и детсадов, в итоге выросли до самостоятельного строительства. Елена Шарковская фактически отвечала за всю бухгалтерию и связи с налоговыми и прочими госорганами. Не имеющий высшего образования, но хваткий Юрий Глумов занимался организацией самих строительных работ.

Но, как это бывает со многими, быстро поднявшийся в бизнесе Глумов не смог выдержать испытания «медными трубами». Начались разгулы, в окружении появилось много женщин. Некоторых он не стеснялся приводить в открытый совместно с женой ресторан.

В 2014 году Глумов покинул семью и стал жить отдельно. Однако совместное с женой дело продолжало работать. Хотя, как легко представить, и тут не обходилось без скандалов. Глумов много раз пытался выводить деньги со счетов компании. Видимо, чтобы обеспечить внимание новых знакомых женщин.

Кстати, и в этой, казалось бы, сугубо личной истории, сыграло роль некоторое равнодушие окружающей системы. Заработав солидное состояние, Глумов не отдал его в надежный рост, как это делают богатые люди за границей. Он стал жить по принципу «бери от жизни всё». И надо сказать, что такая жизненная стратегия имела некоторую логику. Запутавшись в различных знакомствах, вскоре Глумов попал в очень неприятную ситуацию.

22 декабря 2015 года на него было совершено покушение. Пуля прошла через голову навылет и лишила глаза. О покушении на бизнесмена тогда писали газеты, но следствие быстро зашло в тупик. До сих пор дело о покушении не расследовано.

После случившегося характер предпринимателя совсем испортился. Он стал очень раздражительным, начал некорректно и иногда просто по-хамски общаться с людьми.

В начале 2017 года между Глумовым и Шарковской начался бракоразводный процесс и раздел имущества. За это время Елена Шарковская возглавила АСК «Фриз», ее усилиями был достроен уже упоминавшийся 9-этажный дом на 216 квартир, а дольщики получили ключи.

И вот сейчас сложилась очень интересная ситуация. Наглядно проявилось, что плохой характер и неумение воспринимать адекватно свое место в окружающем мире — это далеко не только результат внешних обстоятельств.

В конце 2020 года суд признал Юрия Глумова полноценным собственником АСК «Фриз». Гендиректором компании ее владелец в апреле этого года назначил через год после росписи свою новую жену — детского аниматора Оксану Борисовну Юрьеву.

Окончившей музыкальное училище и школу моделей, но сделавшей бывшую карьеру в строительном бизнесе и ставшей бизнес-вумен Юрьевой сейчас, пожалуй, стоит подумать о здоровье супруга и обеспечении уюта для него. Но, как можно предположить, именно под ее влиянием Юрий Глумов окончательно пошел вразнос. Не исключено, что женщина, которая моложе мужа на 19 лет, смогла разглядеть свой интерес в том, чтобы пытаться выселить участников долевого строительства из их квартир.

«Мы возрождаем моду на человеколюбие, гуманность и взаимопонимание!» - сказано на сайте АСК «Фриз». К сожалению, в реальности клиенты фирмы вынуждены наблюдать со стороны компании нелепое шоу, которые они не заказывали. Балаган, который бьет не только по здоровью жителей, но и создает почву для политической нестабильности.

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