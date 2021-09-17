Юпитер учит как найти свою фортуну​

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 сентября 2021, 13:15 Екатерина Максимова,

В прошлый раз мы говорили о том, что этот гигант отвечает за расширение пространства в глобальном смысле: планета удачи всегда рассказывает, как человек относится к путешествиям материальным и духовным. Он раскрывает мировоззрение человека и уже отвечает за группу людей. За 12 лет Юпитер проходит весь Зодиак и живет в каждом знаке около года.

На этом и основан китайский календарь – каждая стоянка Юпитера — это знак китайского гороскопа. Юпитер считается в астрологии планетой большого счастья и то, где она находится, дает ключ к пониманию, где найти фортуну, которую мы все так желаем обрести. Очень важно осознать, что удача дана каждому, удача – это твое призвание! Ведь в сущности, что такое человек фартовый? Тот, которому все дается легко и по высшему сорту. Но это происходит именно тогда, когда мы занимаемся своим делом! Вот это направление Юпитер и показывает. А дальше уже дело за нами – идти по своему пути или пустить все на самотек.

В прошлый раз мы разобрали первые шесть стоянок Юпитера, теперь, двигаясь по Зодиаку, разберем остальные. Когда Юпитер заходит в знак Весов, то это год Петуха. Удача этого положения в темах партнерства. То есть, чтобы добиться желаемого, этому человеку, как никому другому, необходим партнер и брак может послужить отличным ресурсом для любой деятельности. То есть пока человек имеет стабильные отношения, у него и в других сферах будет все хорошо. Также удача кроется в дипломатии, вы можете сглаживать углы в любой группе и коллективе.

Когда Юпитер переходит в знак Скорпиона, то наступает год Собаки. Все темы, связанные с мистическим опытом, вопросами жизни после смерти, изучением эзотерики принесут удачу и вдохновение. Но кроме духовного удовлетворения они дадут и финансы. Это положение сулит прекрасные перспективы в управлении чужими средствами: банки, акции, юриспруденция. Также Скорпион отвечает за криминалистику и нередко обладатели этого положения становятся отличными сыщиками. В разгадывании тайн и загадок хранится ключ фортуны!

Мы движемся дальше и попадаем в знак Стрельца, самое сильное положение этой планеты, где она находится в обители и проявляет лучшие свои качества. Этому соответствует год Свиньи или Кабана. Обладатели этого положения по праву могут считать себя везунчиками, потому что такой Юпитер всегда вырулит к победе в самой плачевной ситуации. Он компенсирует слабость других планет и наделяет своего обладателя оптимизмом, широтой души и любовью ко всему иностранному. Именно заграница и связь с другими культурами приносит успех. Часто это заядлые путешественники и относятся к поездкам, как к способу познания себя. Другая сфера, приносящая удачу – преподавание и литературные публикации. А если совмещать изучение чужих культур с распространением знания – это беспроигрышный вариант.

После Стрельца Юпитер оказывается в знаке Козерога, и соответствует году Крысы. Путь к успеху этого положения лечит через руководство людьми. Крысам очень полезно попробовать себя в роли босса. Они могут себя недооценивать и бояться к этому прикоснуться, но если уж испытали этот опыт, то обязательно продолжат этот путь. Чувство формы, иерархии, структуры можно считать отличными данными для достижения цели. Эти люди умеют организовывать своих коллег. Долго собираются в путешествие, важен системный подход без спонтанности.

На смену Козерогу приходит Водолей. Здесь Юпитер одаривает человека большим количеством друзей, именно от них может прийти совершенно неожиданная удача. Это положение планеты соответствует году Быка. Также фортуну можно искать во всем нестандартном и новаторском. Все новейшие достижения техники могут приносить доход и вдохновение. Общение с большим количеством людей, заряженных одной идеей, особенно гуманистической, создание сообщества, для улучшения жизни, подарит успех. Эти люди любят отправляться в дальние страны, особенно большой компанией, объединять людей разных культур.

Вот мы и добрались до финальной стоянки этой планеты – знак Рыб и год Тигра. Завершая зодиакальный круг, здесь Юпитер снова попадает в место своей силы и проявляется по полной. Главное направление для того, чтобы поймать удачу за хвост – благотворительность и вообще помощь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Также это люди, которые очень любят изучать внутренний мир других: талант в психологии и творчестве может стать точкой опоры. Вообще, понимание природы эмоции, здесь стоит на первом месте. Могут любить путешествия по воде, они отлично подзаряжают энергией.

Если Юпитер - это пространство, то Сатурн символизирует время. Очень важно, где он расположен в гороскопе, потому что это точка жизненных ограничений. О том, как договориться со своим Сатурном, поговорим в следующий раз.

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