США могут исчезнуть уже через 3 года, но не из-за Джозефа Байдена

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 сентября 2021, 09:15 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По мнению Дональда Трампа, Соединённые Штаты Америки могут исчезнуть уже в ближайшие 3 года. Это суждение он высказал совсем недавно и обвинил своего оппонента в деструктивной политике. «У нас не останется страны через 3 года, уверяю вас», - отметил бывший американский лидер. Джо Байдена и его решения он считает за настоящее предательство по отношению ко всем жителям США. «С момента вступления в должность Байдена США покатились под откос, как никогда раньше», - можно привести в пример ещё одну цитату Дональда Трампа. Однако дело здесь не только в политике действующего президента. Некоторые американцы полагают, что главная опасность исходит вовсе не от команды Байдена. В конце концов, нынешний лидер Штатов – уже мужчина преклонного возраста. В такие годы управлять государством под силу далеко не всем.



Некоторые аналитики считают, что главная угроза для всей Америки – это всё ещё не побеждённая экстремистская организация, известная под именем «Black Lives Matter». Напомним, что представители этого сообщества давно прославились своим чёрным расизмом. Их высшие представители даже заявляли, что белые люди – это нечто, вроде дефективной формы жизни, своего рода мутации, появившейся в результате определённых внешних воздействий. Организация причастна к поджогам и разгромам по всей Америке, и не исключено, что даже к убийствам невинных. Тем не менее, экстремисты до сих пор остаются не запрещёнными в США. Их деятельность разрешена государством, а их идеи стремительно распространяются по всему интернету. Страшно даже представить, что будет со страной, если кто-нибудь из этих фанатиков всё же дорвётся до власти.



Благодаря экстремистам из “Black Lives Matter” американцы уже не чувствуют себя в безопасности, находясь на территории своего государства. Времена, когда по всем Соединённым Штатам говорили, «Моя Америка – моё счастье», исчезли вместе с прежними устоями. Отныне стали популярны разного рода преступники, такие, как например, Джордж Флойд. У Флойда появился огромный клуб фанатиков, считающих его за живого апостола. Тот же Трамп в своё время не остановил мятежников и не предъявил им ультиматум, а даже пошёл им «на попятную». Администрации экс-лидера пришлось ввести несколько ограничений для действий полиции. Вместо заслуженных тюремных заключений деятели BLM продолжили свою масштабную пропаганду. Нападениям подверглись многие представители белого населения. Начала искажаться американская история.



Из этого следует только один вывод. Если кто и может превратить США в груду дымящихся обломков, так это фанатики из «Black Lives Matter». Эту организацию давно следует запретить и приравнять к террористическим. Их деятелей следовало бы отправлять за решётку, а их пропаганду в сетях – поспешно удалять. Но вместо этого Дональд Трамп и его вечный оппонент Джозеф Байден, продолжают вести борьбу друг с другом; борьбу бессмысленную и беспощадную. Никто из них совсем не замечает, что вокруг собирается новая сила, которая может поставить крест на судьбе Соединённых Штатов. Трамп прав только в одном. США действительно могут прекратить существование, но явно не по вине Джозефа Байдена.





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