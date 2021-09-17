Эстония признаёт все выпущенные вакцины

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 сентября 2021, 09:14 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Прибалтийская Эстония ввела послабления, связанные с коронавирусными ограничениями. Теперь въезжать на территорию этой страны стало намного проще. Государство признаёт все коронавирусные вакцины, зарегистрированные в родных странах въезжающих. Полностью привитые граждане могут быть освобождены от ПЦР-тестов и многодневного карантина. Для посещения общественных мест и учреждений Эстонии нужно будет использовать зарубежные (и в том числе российские) сертификаты о вакцинации.



Также было отмечено, что ограничения не касаются лиц, переболевших «ковидом» и с момента подтверждения диагноза менее 180 дней. Те, кто прошёл вакцинацию не больше года назад, тоже могут почувствовать себя свободно. За 72 часа до въезда в Эстонию, необходимо заполнить соответствующую декларацию здоровья. Между тем, с одобрением «Спутник V» всё ещё наблюдается глобальная нерешимость. В Евросоюзе, членом которого является Эстония, пока ещё не приняли российскую вакцину. Эксперты списывают всё на недостаточность поступившей информации.



На сегодня на территории Эстонии отмечено 148 391 заражённых коронавирусом, по данным Яндекс-статистики. Согласно многим данным, эта страна является одной из самых эффективных в плане «ковидной» борьбы. Эпидемия так и не получила широкого распространения в пределах этого государства. Уровень смертности выглядит незначительным, по сравнению с данными из Франции или Великобритании.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости