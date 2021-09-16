По мнению политологов, власть «Талибана»* вообще не стоит сравнивать с Ираном

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16 сентября 2021, 17:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

15 августа к власти в Афганистане пришла запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан.* Вот уже целый месяц она возглавляет правительство страны, и с каждым разом вводит новые и новые репрессии. Не успели талибы закрепиться в Кабуле, как против них уже начались восстания и протесты. Большинство афганцев не признают экстремистов и считают их врагами. Многие давно привыкли жить в свободном и демократическом обществе, и столкновение с суровыми средневековыми порядками вызывает у таких людей ужас. Политологи сейчас массово задаются вопросами, каким же будет установленное государство под властью «Талибана», * и чем же всё-таки закончится кампания террористов по уничтожению нелояльных?

Ещё в начале месяца ходили разговоры о возможном появлении в Афганистане так называемой иранской модели. Если вспомнить 1979-й, то к власти в Тегеране пришла группировка радикалов во главе с бессменным аятоллой Хомейни. Власть перешла из рук шаха к кучке фанатиков. Но тогда за Хомейни было большинство. В провинциях людям не хватало денег на еду, да и самого шаха ни коим образом нельзя было назвать демократом. Большая часть народа ненавидела шаха и иранских богачей. Взбунтовавшись, они надеялись создать новое общество, так сказать идеальное для всех. Конечно всё это обернулось прахом, но в данном случае, народ был всё-таки за Хомейни. С Афганистаном мы наблюдаем совсем иную ситуацию. В глазах народа талибы похожи на иноземных завоевателей, пришедших на чужую территорию.

В отличие от тегеранской ситуации конца 70-х, среди афганцев «Талибан» является скорее силой зла, нежели организацией правоверных мусульман. По мнению востоковеда Алексея Малашенко, Афганистан и Иран не стоит сравнивать ни в коем случае. В тогдашнем Иране существовали духовные лидеры; те, за кем были готовы пойти десятки тысяч, и если нужно, сложить свои головы на баррикадах. В Афганистане же таких людей нет. Более того, в установившемся режиме «Талибана» уже начались внутренние противоречия. По некоторым слухам, один из талибских деятелей по имени Абдул Гани Барадар был ликвидирован в результате конфликта с верхами. У талибов так же не имеется чёткой государственной программы. Основные их политические проекты строятся на абстрактных суждениях. Слишком сильно разделение людей на «друзей» и «врагов», что тоже отдаёт примитивизмом.

Директор центра изучения Афганистана Омар Нессар полностью согласен с мнением Малашенко. Любые выборы совершенно неприемлемы для «Талибана». Ещё в конце августа их представители чётко заявили, что никакой демократии в Афганистане не будет. Репрессии продолжают усиливаться. Женщины превращаются в послушных рабынь. Неясен также вопрос о назначении верховного правителя. Как именно будет структурироваться новая власть, и как будет взаимодействовать с другими органами – пока что остаётся загадкой. Если талибы провозгласят исламский эмират, то власть тут же трансформируется в диктатуру теократии. Но опять же неизвестно, в чём именно будут состоять функции верховного эмира (амира-аль-муминина). О его провозглашении в «Талибане» до сих пор не объявили. Также неизвестна и дальнейшая политика экстремистов по отношению к шиитским течениям.

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