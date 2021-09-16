Сатирик Коклюшкин: некоторые люди перед выборами намеренно сеют панику

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16 сентября 2021, 16:10 Александр Саргин

Фото set-info.ru

Президент России Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства подчеркнул, что нашей стране нужен сильный и авторитетный парламент, который бы действовал в интересах России и российского народа.

Путин отметил, что выражение воли народа России является высшим смыслом выборов. «Пожалуйста, сделайте свой выбор»,- обратился к гражданам страны российский лидер.

«Ну раз уж президент обратился, тогда, конечно, я пойду «делать свой выбор»,- сказал «АН» писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. – На самом деле еще с давних времен меня привлекает атмосфера на выборах, когда там можно купить шоколадки, конфеты, другие кондитерские изделия, когда играет музыка. Мало того, когда идешь на участок, то можно встретить своих знакомых, соседей и даже тех людей, о которых уже забыл».

Стоит отметить, что, 19 сентября, в единый день голосования, по всей стране будут выбраны обладатели более 31 тысячи мандатов различного уровня. Владимир Путин заявил, что рассчитывает на «ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию» всех жителей нашей страны

«Ну что ж, как нынешние молодые люди привыкли к пиву, так и я за свою жизнь привык ходить на выборы,- поведал «АН» Виктор Коклюшкин. – Думаю, что-то все-таки зависит от того, как проголосую лично я, так что мне хочется, чтобы и мой голос был учтен. А если кто-то заранее говорит, что выборы нелегитимны, то такие люди намеренно сеют панику и занимаются паникерством».

Напомним, что в списки избирателей на выборах в Госдуму включены более 108 млн тех граждан России, которые, собственно, и проживают на территории нашей страны, а также свыше 2 млн тех россиян, которые живут за ее пределами.

«Конечно, я прекрасно понимаю, что на этих выборах все будут решать молодые люди и будущее поколение,- сказала «АН» поэтесса Лариса Рубальская,- и тем не менее обязательно пойду на избирательный участок, потому что здесь важен каждый голос. И я не могу согласиться с теми людьми, которые заранее говорят, что эти выборы нелегитимны,- это не так!»

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала членов избирательных комиссий изгонять с участков провокаторов, которые будут оказывать на них давление во время проведения выборов. «Вот таких мерзавцев гоните подальше, звоните на нашу горячую линию, мы вас защитим!» - заявила глава Центризбиркома.

«Да, со страной теперь всякое может случиться, - считает поэтесса Рубальская,- но мы на это не сможем повлиять, даже если будем ходить на выборы. Когда я перешла определенную возрастную черту, то для меня выборы не имеют такого уж значения, а вот для тех, у кого вся жизнь впереди, они, конечно, многое решают».

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