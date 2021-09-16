В США готовится книга о последних днях правления Трампа

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 сентября 2021, 09:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Соединённых Штатах готовится к публикации весьма интересная книга от Боба Вудворда и его коллег; книга, которая, несомненно, вызовет лютое недовольство республиканцев. Дело в том, что в готовящейся книге в деталях рассказывается о последних днях правления Дональда Трампа и о его отношениях с высшими чинами. Впрочем, там же можно узнать информацию о том, что могло случиться во время словесной конфронтации Трампа и представителей Си Цзиньпина. Напомним, что в прошлом году экс-президент США публично обвинял КНР в создании коронавируса и фактически угрожал войной заокеанскому соседу. Возникший конфликт мог бы с лёгкостью перерасти в Третью Мировую войну. Но как оказалось, сами военные США были настроены против любой конфронтации с Китаем.

Например, генерал Марк Милли даже пошёл против президента и втайне связался с китайским коллегой. Он пытался уведомить военачальника Ли Цзочэна о невозможности ядерной войны. «Мы полностью на 100% стабильны»,- говорил своему коллеге Милли, «Всё в порядке, но демократию порою может штормить». Стоит отметить, что американский генерал звонил Цзочэну спустя 2 дня после попытки штурма Капитолия. Господин Ли оказался не удовлетворён рассказом. Он постоянно выпытывал у собеседника информацию о дальнейших действиях армии США. Страна тогда едва не оказалась на грани полномасштабной гражданской войны. Если Капитолий действительно был бы захвачен экстремистами, армии несомненно пришлось бы вмешаться, а иначе вся страна уплыла бы в лоно хаоса и разрухи.

Помимо всего прочего, ближе к концу правления Трампа разведка КНР получила данные о том, что лидер республиканцев собирается предпринять некий манёвр против Пекина. Какой именно - агентам Поднебесной было неизвестно, но при этом, в КПК строили разные предположения. Когда разведданные о возможном готовящемся ударе дошли до Милли, он сразу же позвонил генералу Цзючэну, уведомив того, что ничего страшного не намечается. Все разговоры с военными КНР генерал Милли проводил втайне от правительства. Когда об этом узнали в СМИ, общественность тут же потребовала от генерала подать в отставку за игнорирование законных процедур. При этом, журналисты поговорили и с самим Трампом, расспросив его про манёвры. Лидер республиканцев ответил, что «у него и в мыслях не было атаковать Китай».

Но всё же Милли продолжал опасаться за будущее страны. Он не раз связывался с личными противниками Дональда Трампа. Генерал сильно опасался, что на время политического кризиса в стране, Трамп может поступить как Гитлер, и присвоить себе чрезвычайные властные полномочия. Он созвонился с Нэнси Пэлоси, одной из представительниц Демократической партии. Та чётко и ясно сказала ему, что Трамп безумен и может пойти на любые преступления. Милли согласился с суждением Пэлоси, но сказал, что военные в любом случае не допустят ядерного удара по каким-либо странам, если это будет противоречить американским законам. После общения с демократами, генерал вызвал в Пентагон всю военную верхушку и прочитал им лекции о возможных ядерных ударах. Он заверил, что отдавать такие приказы может только сам президент, да и то не по собственному хотению, а только лишь при согласии военных структур.

В книге расписано много всего про видных американских политиков. Там есть кое-что про вице-президента Майка Пенса и его отношения с Трампом, на что стоит обратить особое внимание. Отдельные страницы были посвящены новому президенту Джо Байдену и его афганской политике. Как выяснилось, Байден решил принять участие в выборах ещё и благодаря личной ненависти к Трампу. Он всегда считал республиканского лидера неадекватным и даже самым худшим президентом в истории США. Однако и сам Байден тоже подвергся критике со стороны авторов книги. Авторы рассказывают, что помощники президента боятся допускать его самого до свободного общения с прессой. К тому же Байден там расписан с не слишком хорошей стороны. Часто упоминается его невероятно скверная ругань, которая совсем не сходится с его казалось бы интеллигентным характером.

Выход книги в США произойдёт уже в ближайшие дни. Это случится 21 сентября 2021 года.

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