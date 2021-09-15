Серьёзный скандал в Грузии может привести к возвращению Саакашвили

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 сентября 2021, 22:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как выяснилось, Грузинские службы безопасности работают едва ли не стиле Советского КГБ и следят практически за всеми. Такие новости официально появились в СМИ совсем недавно. Оппозиционные журналисты получили огромное количество провокационного контента, который они изучают до сих пор. Как именно такой важности информация оказалась в руках нелояльных к власти СМИ, пока неизвестно. По одним данным, к утечке данных причастна команда бывшего премьера Грузии Георгия Гахарии, перешедшего в конце февраля в оппозиционные структуры. Многие его соратники занимали самые ответственные посты в службе безопасности. Другие сведения говорят о бывшем сотруднике СГБ, слившем информацию журналистам. Он покончил с собой всего несколько месяцев назад, и перед этим написал, чтобы «его не искали».

Слитые данные рискуют спровоцировать мощнейший политический кризис в Грузии, и настолько серьёзный, что это может привести к полнейшей ликвидации нынешнего режима. Масштабным противостоянием фракций могут, несомненно, воспользоваться сторонники бывшего президента Саакашвили и таким образом, не исключается их попытка захвата власти в стране. У Саакашвили до сих пор сохраняется внушительное число сторонников. Согласно полученным данным, Грузинские спецслужбы следили практически за всеми гражданами, включая и иностранных дипломатов, что само по себе недопустимо. Среди объектов прослушки и тайной слежки были политики, журналисты, священнослужители и многие видные люди. СГБ получала данные о жизни посла Израиля, а также и о сотрудниках американского посольства. По сути, служба безопасности Грузии просто-напросто повторяла «подвиги» КГБшников середины ХХ века. Грузия, как известно, позиционирует себя, как свободная и демократическая страна, но то, что сейчас выявилось, явно говорит об обратном.

Военный эксперт Вахтанг Маисая считает такие меры антизаконными и нарушающими права человека. «Прослушивание дипломатов – это грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года»,- заявляет аналитик. Между тем, от официальных властей пока не последовало чёткого ответа. Но очевидно, что высшее руководство Грузии прекрасно знало о действиях своих агентов.

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