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Пенсия это заработная рента за ранее созданные основные фонды, а не социальное пособие

, 06:58

Пенсия это заработная рента за ранее созданные основные фонды, а не социальное пособие
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

    В связи с запросами на совершенствование пенсионной системы и других процессов, оформляемых в финансовые формы предлагается рассмотреть более комплексный подход, нежели существующие сейчас финансовые правила.

    На мой взгляд, никогда не будет достигнуто общественного согласия и понимания в такой чувствительной сфере как пенсионная, ибо отсутствуют не только понимания о пенсии, как объективной вне принимаемых в стране законов необходимости.

   Сегодня пенсия рассматривается как некое гуманитарное, социальное явление. И действия осуществляются государством, именующим себя социальным и "выполняющим" якобы свои социальные обязательства.

    Пенсию сводят к арифметическому расчёту исключительно по конкретному индивидууму и привязывают к его зарплате, которую государство должно заместить не менее чем на 40% при объявлении этого гражданина нетрудоспособным по возрасту.

    На самом деле пенсия, т.е. выплаты по возрасту, являются не социальной обязанностью государства, а объективной экономической обязанностью по степени обязанности не ниже, а даже выше, чем выплаты зарплаты, например, госслужащим. Это станет понятным, если мы рассмотрим, откуда вообще появляется такое "явление" как зарплата.

   Сегодня почти 100% населения и 100% учёных считают, что это предоставление денег за трудовые усилия и это якобы носит объективный характер. На самом деле зарплата это денежное выражение того, сколько из созданного в стране ресурса в денежном исчислении (товаров, услуг и т.д.) поступает на руки индивидуума (фирмы, человека). И это никогда не объективно, а абсолютно субъективно и зависит исключительно от силы (возможности) получающих изъять из общественной продукции для себя некую сумму. Причём лишь в редчайших случаях эта сумма по общественному консенсусу совпадает с правильной долей этого субъекта в итогах усилий по созданию общественного "пирога".

   Например, 99% "небюджетного" населения считает, что госаппарат, а особенно депутаты и прочие верховенствующие, берут себе неправильно много. Но приходиться терпеть, т.к. у этих верховенствующих сила. Сами себе назначают, сами себе выдают, сами руководят силовым аппаратом (армия, полиция и т.д.)

   В общественном сознании навязано, что этот ресурс создается только трудом работающих граждан. На самом деле, этот результат стал вообще возможным, потому что существуют основные фонды, ранее созданные, и природные ресурсы, освоенные, разведанные и удержанные нашими предками.

   Ресурс для текущего потребления есть результат текущего труда всего на какие-то проценты, например на 25%, а остальное это материализация ранее созданного.

   Сегодня Россия (2019г.) имеет основных фондов(не включая стоимость в недрах разрабатываемых ископаемых и воды) 350 трлн. руб., производит на них 200,0 трлн. рублей продукции. Из этого работающие граждане забирают часть(50трлн.) себе, назвав зарплатой. Хотя у многих это просто дань, собираемая с общества, названием должностей и положения, ибо они добавочного продукта реально не создают, а некоторые даже мешают увеличивать "общественный продукт".

   А вот остальное должно быть оформлено как плата за фонды тем, кто эти фонды создал до текущего года, т.е. текущим пенсионерам и будущим жителям (детям). И поэтому фонд пенсий и пособий должен привязываться не к денежной оценке по прошлой зарплате, а как объективная выплата из части произведенного в стране ресурса. И это экономическое, а не только социально-политическое проявление общественных отношений.

   Таким образом, сегодняшнее формирование социальных фондов, в т.ч. пенсионного и фондов поддержки детства принципиально ошибочны и подлежат пересмотру.

   Правильным было бы изъятие из всего общественного продукта через сбор (ни в коем случае нельзя называть это словом, оскорбляющим человека, налог, т.е. дань в пользу начальников-князей, королей и др.) с каждого произведенного и потреблённого рубля, т.е. "сбор с продаж", в оплату вложений предыдущих поколений, часть из которых живы, но достигли возраста когда им требуется вознаграждение за предыдущие годы труда. И этот фонд должен иметь средств достаточно, чтобы выплачивать социальную помощь, не в % от их прошлой "зарплаты", а чтобы в среднем выплачивать по определённому алгоритму и категориям не менее, чем до 1,5÷2-х прожиточных минимумов в зависимости от общественно согласованных критериев, даже законодательных, а не постановлением в пользу себе самих разных "начальников".

   Достоверно исчислить личный вклад каждого гражданина в создаваемые основные фонды страны абсолютно невозможно, поэтому необходимо общественное согласие, что каждый, не осуждаемый за уголовное преступление против гражданина России, обогащал Родину (строил дома, железные дороги, сажал сады, помогал людям с улыбкой и т.д.) достоин иметь не менее чем 1,5÷2,0 прожиточного минимума при полном рабочем стаже 35÷40 лет, но не менее прожиточного минимума при малом стаже.

   Комплект критериев и правил требует сложной разработки и массового обсуждения.

   Безнадёжная теоретически и исполняемая непонятно для абсолютного большинства граждан привязка пенсий к прошлой зарплате получателя должна быть заменена на безусловную часть, зависящую от стажа можно назвать это безусловным базовым доходом, который сейчас дискутируется не только в России, и индивидуальную часть, создаваемую по индивидуальным правилам самими желающими жить на пенсии побогаче.

   Психологически "текущее" работающее население , которому навязывается мнение о пенсии, как о социальных обязанностях, да ещё в пропорции к прошлым зарплатам получателей, которую нынешние плательщики не видели и её справедливость не понимают, настроено никому ничего не платить. И всё заработанное, как они считают только лично ими, получать себе, чувствует себя обираемым и похоронит все благие социальные призывы. И никакие ухищрения властей, ищущих только голосов электората, не внесут ни понимания, ни согласия в общество.

    А большинство пожилых людей будут и нищими и обиженными и такое общество умрёт!

   Поэтому необходимо научное понимание, что выплаты пожилым гражданам это экономическая данность и их законный заработок, а не социальное пособие от доброго государства. И этот заработок должен быть правильно исчислен и исправно выплачиваться по принципу сначала его заработавшим и лишь только потом распределяющим, т.е. госаппарату абсолютно всех уровней. Ибо сначала были созданы нынешними пенсионерами основные фонды и это должно быть оплачено и лишь, затем на этих фондах получена продаваемая продукция, т.е. образуется зарплата.

   Такой взгляд на природу зарплат, пенсий и детских пособий позволит более правильно регулировать общественные отношения и реализовывать то, что люди называют справедливостью и начать с правильности понимания природы пенсий и реализации одной из заповедей, признаваемых и верующими и неверующими  "и по трудам своим получайте воздаяния".

    И учитывая несовершенство человеческой природы и учётных механизмов в качестве базы для дальнейшего перераспределения и потребления общественного "пирога" следует признать наиболее достоверным сбор с продажи, а не искусственные и легкоманипулируемые налоги на прибыль, НДС и другие.

    При этом сбор с продаж при его правильном исполнении мог бы решить много лет нерешаемую проблему плохопонимаемых предложений, например, налогов на роскошь, простым масштабированием % этого сбора при покупках-продажах в зависимости от кратности стоимости сделки относительно некоей объективно устанавливаемой базы, как в сторону увеличения или уменьшения. Современное алгоритмическое и программное обеспечение позволяет осуществить любые установления общества в реальном режиме времени и масштабов операций.

   При этом абсолютно нет никакой необходимости создавать гигантские системы как налоговая система в России, пытаясь охватить каждую процедуру. Квинтэссенцией бессмысленности является безграничное навязывание кассовых машин и их связь с ФНС. Пропущенное отчисление якобы уменьшает отчисления от конкретного плательщика налогов, не понимая, что они обязательно проявятся в каком-то более позднем случае и средства будут исчислены с более крупной сделки. И как правило итог будет значительно крупнее, чем сумма мелких итогов. И к тому же при обложении каждого "мелкого" процент потерь на администрирование больше.

    Установление объективных, а не субъективно построенных правил и связей хозяйственной и социальной жизни, имеющих финансовые оформления, является необходимым для малоконфликтного развития общества.

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