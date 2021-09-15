Как защитить себя от блокировки в социальных сетях

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15 сентября 2021, 21:50 Константин Куликов,

Многие пользователи интернет пространства сталкивались с блокировкой своих профилей, особенно часто это происходит в социальных сетях. Зачастую происходит это всего из-за двух причин:

1. Правовая неграмотность сотрудников социальных сетей.

2. Правовая неграмотность пользователей социальных сетей, сопряженное с ленью (а возможно просто отсутствие времени с этим разбираться) отстаивания своих прав и свобод, и веры в то, что этого реально можно добиться.

Что бы удостовериться, что блокировку аккаунта можно снять, вот два примера из социальных сетей «в Контакте» и «Одноклассники».

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДОСТУП К ВК, КОГДА ЗНАЕШЬ СВОИ ПРАВА...

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДОСТУП К ОДНОКЛАССНИКАМ, КОГДА ЗНАЕШЬ СВОИ ПРАВА...

Обратите внимание на то, представители соцсетей, с самого начала категорично пишут, что аккаунт уже восстановить не получится, однако их мнение полностью меняется, когда они видят что пользователь знает свои права и законы. Ну а теперь, об этом всём, подробно.

Просто так отказать в использовании их площадкой, сотрудники соцсетей не могут.

ГК РФ Статья 426 часть 3. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.



Важно знать и Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статью 16 часть 1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.

Первое что пишут сотрудники соцсетей, о том что аккаунт заблокирован, так как вы нарушили их правила, и даже пункты правил указывают. Тут самое главное понять, что их правила не могут ограничивать ваши права, и это не просто домыслы, а это Закон.

Свобода слова - это право человека и гражданина, которое закреплено как в российском, так и в международном законодательстве.

Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года (Конституция РФ ст. 15 п.4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.) Статья 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Конституция РФ Статья 29 часть 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

ФЗ №149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 1. Граждане в праве осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников. Статья 10 часть 1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сотрудник соцсетей не имеет права ссылаться на Правила соцсети, так как согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Более того, правила, на которые ссылается сотрудник, даже Правилами не являются, так как они не утверждены, они никем не подписаны и отсутствует печать, а это значит, что они не имеют никой юридической силы, и ответственность за них никто не несет.

Это всё прописано в действующих ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт 25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункт 72. официальное опубликование документа (наличие подписи и печати): Первая публикация полного текста законодательного и иного нормативного правового акта в официальном издании или его первое размещение на официальном Интернет-портале.

И вот тут самое интересное, чего все эти сотрудники соцсетей не понимают, а потому порой слишком смело себя ведут. Так как Правила, на которые они ссылаются, никто не подписывал и ответственность на себя никто не взял, то эту ответственности они берут на себя. Более того, в выписке ЮГРЮЛ, которую легко получить в течении пары минут на сайте налоговой РФ (надо знать ОГРН, ИНН или наименование юрлица), в пункте 17, значатся сведения о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. У всех остальных должна быть доверенность, а потому этот сотрудник соцсети, действует от своего имени и не имеет полномочий принимать решения от имени компании, трудовой договор таких полномочий не дает.

Вы имеете право запросить у сотрудника соцсетей такую доверенность, на основании Закона.

На основании Всеобщей декларации прав человека, Статьи 19 Каждый человек имеет право свободно получать информацию не зависимо от государственных границ;

ФЗ №149 от 27.07.2006 Статья 8

часть 1. Граждане в праве осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников,

часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы;

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах) пункт. 3. Уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель по требованию потребителя обязаны предоставить подтверждение своих полномочий, вытекающих из заключенного ими договора с изготовителем (продавцом).

ГК РФ Статья 185. Общие положения о доверенности

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.



Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Статья 40, часть 3. Единоличный исполнительный орган общества: 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

В случае отказа, сотрудник соцсетей несет персональную ответственность предусмотренную КоАП РФ.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ Статья 14.8, часть 1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы. Статья 5.39 Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации.



Кроме того, за блокировку профиля с отсутствием законных оснований, и отказ в его восстановлении, так же предусмотрена ответственность.

КоАП РФ Статьей 19.1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам.

Что касается причинения существенного вреда, понятие существенный вред является оценочным и рассматривается применительно к конкретным обстоятельствам преступления. Существенный вред может выражаться в форме прямого материального ущерба, упущенной материальной выгоды или в других формах. Так, существенным вредом может быть признано: нарушение конституционных прав и свобод; разорение нескольких субъектов коммерческой деятельности; остановка работы предприятия; авария; причинение легкого или средней тяжести расстройства здоровья и т.д. В этом случае нарушены конституционные права, израсходовано личного время для отстаивания прав (которое можно было бы потратить для труда и получение дохода), моральное волнение связанные с этими процессами, так что это вполне может быть существенным вредом, и тут ответственность уже не административная, а уголовная.

УК РФ Статья 330. Самоуправство, часть 1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.

А если это руководитель с доверенностью, то еще и УК РФ Статья 201. Злоупотребление полномочиями, часть 1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.



Уверен что ситуация изменится, если каждый будет отстаивать свои права. Всё что нужно, это немного времени для отстаивания своих прав и свобод, и знание законодательства.

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