Существовало ли в 4-8 веках великое русское царство?

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 сентября 2021, 11:35 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

В современной версии истории северо-восточных славян с 4 века – с момента первого упоминания русов в трудах древних историков, и до 9 века – времени создания государства Рюрика, много «белых пятен». Считается, что почти в течение всего 1-го тысячелетия на равнине, именуемой теперь «Русской» или «Восточно-Европейской», никаких крупных государств не было. Однако имеются исторические свидетельства того, что государство, объединявшее всех русов, существовало с середины первого тысячелетия.



Сначала ещё немного о скифах. В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы, являлись прямыми предками русов. Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) (19 век) писал, что древнегреческие историки «МЕЖДУ СКИФАМИ И ДРУГИМИ РУСАМИ НЕ ДЕЛАЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО РАЗЛИЧИЯ. Тех и других называли одними именами и, очевидно, считали за один народ». Русы – это те скифские племена, которые остались в своих землях, когда в период так называемого «Великого славянского переселения», часть скифов, именуемых уже «славяне», ушли на запад Европы.

В течение всей исторической эпохи – ещё с 1 тысячелетия до н.э., СКИФСКИЕ ГОСУДАРСТВА БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ В СОЮЗ, главным в котором была «Скифия Царская». На это, в частности, указывал эллинский историк 5 века до н.э. Геродот Галикарнасский. В 4 веке причисленный к лику святых Епифаний Кипрский также писал о единой скифской державе: «Скифией древние обыкновенно называли всю северную страну». То есть скифский народ был с древних времён объединён в рамках конфедерации или, возможно даже, федерации. В это государство входили малые скифские царства, которые занимали обширные территории Евразии, вплоть до Китая.

Скорее всего, подчинены «Скифии Царской» были и сарматы – родственные скифам племена, обитавшие на границах Скифии. Во многих древних первоисточниках сарматы и скифы были названы одним народом.

Можно с уверенностью утверждать, что перемена в 4 веке названия части народа скифов на «русы» НЕ ПРИВЕЛА К РАЗРУШЕНИЮ ЕДИНОГО СКИФСКОГО (РУССКОГО) ГОСУДАРСТВА с тысячелетней историей. Знаменитый русский историк 18 века В.Н. Татищев утверждал, что наследницей Скифии Царской была «Белая Русь» со столицей в Новгороде (бывшем Словенске).

Имеется достаточно много указаний в различных древних источниках о существовании единого русского государства, начиная с 4 века. Так, ромейский (византийский) ученый 14 века Никифор Григора писал, что в 4 веке «повелитель Руси» вёл переговоры о союзе с императором Ромеи Константином Великим.

В 10 веке арабский путешественник Аль-Масуди в своём географическом сочинении «Золотые луга» писал, что и в 6 веке на обширных территориях северо-востока Европы существовал большой славянский союз под предводительством «царя». Аль-Масуди утверждал, что «ОДНО ИЗ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЁН, КОРЕННОЕ МЕЖДУ НИМИ, ГОСПОДСТВОВАЛО НАД ПРОЧИМИ», что у этого племени был «верховный царь», которому подчинялись «все прочие» славянские цари.

Поэтому не стоит удивляться тому, что, по словам российской императрицы 18 века Екатерины II, имевшей в личной библиотеке множество летописей, русское царство, начиная с 5 века – то есть сразу после «внезапного исчезновения» скифов и «внезапного появления» русов, было настолько большим и богатым, что там считали не зазорным править наследники Римского императора Одоакра* (480-493 гг.), 14-е поколение которого представлял князь Гостомысл.

Именно наличием единого сильного русского государства объясняется тот факт, что с середины 1 тысячелетия с Русской равнины на территории западных, южных и восточных империй неоднократно вторгались СИЛЬНЫЕ, ХОРОШО ВООРУЖЁННЫЕ И ОСНАЩЁННЫЕ АРМИИ, СПОСОБНЫЕ БРАТЬ ШТУРМОМ УКРЕПЛЁННЫЕ ГОРОДА.

Ромейский писатель 7 века Феофилакт Симокатта и ромейский историк 9 века Феофан Исповедник писали о том, что в 584 году славянский князь Ардагаст с большой армией НАПАЛ НА ИМПЕРИЮ С СЕВЕРА и «разорил» земли рядом с Константинополем. В следующем году он «разорил» уже придунайские земли Империи, где захватил большую добычу. В 593 году подвластные Ардагасту славяне совершили новый набег за Дунай.

В летописи «Житие Стефана Сурожского» говорится, что в 8 веке, «великое русское войско из Новаграда» во главе с князем Бравлином, НА ЮГЕ «ПЛЕНИЛА СТРАНУ ОТ КОРСУНЯ ДО КЕРЧИ» и после десятидневного боя взяла Сурож (город Судак в Крыму). Причём в этом войске явно были специалисты по осадной технике, поскольку «Бравлин ворвался в город, разломав железные ворота».

В то время РУССКОЕ ЦАРСТВО СО СТОЛИЦЕЙ В НОВГОРОДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛО ПОХОДЫ ЗА ДАНЬЮ НЕ ТОЛЬКО НА ЗАПАД И ЮГ, НО И НА ВОСТОК – так как оно, очевидно, простиралось как минимум до Волги. В московской «Степенной книге» 16 века говорится о происшедшем в 578 году опустошительном походе русов на «Хоздроя-царя Перскаго» (Персидского).

Империи запада, юга и востока ничего этому великому русскому царству противопоставить не могли. Как писал арабский историк 11 века Абдул-Малик ас-Саалиби, единственное, что мог сделать правивший в 6 веке шахиншах Ирана Хосров I Ануширван, чтобы защититься от северного царства – построить в 579 году многокилометровую Дербентскую стену «против русов». А ВИЗАНТИЯ В ТЕЧЕНИЕ СТОЛЕТИЙ РЕГУЛЯРНО ПЛАТИЛА РУСАМ ДАНЬ. Как раз для подтверждения прав на этот откуп каждый русский владетель из имперских династий Одоакра, а затем и Рюрика осуществлял демонстрационный и, реже, военный поход к Константинополю.



* В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, указывающие на то, что до Рюрика на Руси правила имперская династия рода Одоакра.



**Материал, использованный в статье, частично получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости