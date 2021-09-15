Экономист Кричевский: украинцам после открытия «Северного потока – 2» надо ходить по Майдану и орать, какой плохой Путин

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15 сентября 2021, 09:01 Александр Саргин

Фото: соцсети

«Северный поток – 2» по своей значимости для России сопоставим со строительством БАМа и Крымского моста, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Автором этой инициативы - от идеи до маршрута прокладки - был президент нашей страны», - заявил он.

«Экспорт сырьевых ресурсов для России, конечно, является важной, но не основной частью бюджетных доходов, - сообщил «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. - Это просто обеспечение финансовой подушки безопасности для будущих поколений. На самом деле половину бюджета России формируют 47 компаний, и они будут формировать его при любой погоде. Ну и как вы считаете, за это надо сказать «спасибо» Путину или не надо? А ведь в девяностые годы, которые некоторые до сих пор считают святыми, ничего подобного и в помине не было!»

Спикер Госдумы отметил, что этот проект реализовывался в непростых политических условиях - санкции, лоббирование со стороны США, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ и т.п.

«Изначально там было не так много политики, - считает Кричевский, - в основном была экономика и способ обойти украинский трансфер. Вот перекрыли бы вентиль те, кто сегодня находится у власти на Украине, и что бы мы стали делать? А если там вообще взорвется ГТС, и вся система придет в негодность?»

Как предполагает экономист, нынешние власти Украины запросто могли «поставить перед нами ультиматум», дескать, если вы, россияне, хотите через нашу страну и дальше качать газ, ремонтируйте нам трубы, а еще потребовали бы каких-то «безумных выплат», как это не раз было в двухтысячные годы.

«А что же теперь делать нашим «братьям-украинцам»? - отвечает на вопрос «АН» Никита Кричевский. - Так это теперь их проблемы, а нам их проблемы как-то до фонаря. Им после открытия «Северного потока – 2» надо снова ходить по Майдану и орать, какой плохой Путин».

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