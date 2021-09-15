«Иванна»: фильм, который был запрещён самим Римским Папой

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 сентября 2021, 07:00 Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из фильма

Ватикан уже давно не славится фанатиками веры. Времена Крестовых походов и древних королей давно прошли. Но некоторые элементы из прошлого всё ещё оставались в пределах владений Престола Святого Петра. В середине ХХ века один из понтификов даже сумел предать анафеме вышедший советский фильм и запретить его к показу во всех католических странах. Это был поистине уникальный случай. Речь идёт о фильме «Иванна», снятом в 1959 году, и представляющим собой жестокую критику церковных структур, работавших на Третий Рейх. При Хрущёве советские структуры славились особой нетерпимостью к разному роду религиям. Как в своё время говорил генсек, «Мы продолжаем быть атеистами. И мы будем стараться освободить от религиозного дурмана всё большее количество народа». Именно при власти Никиты Сергеевича советский кинематограф выпустил крайне опасные для духовников кинокартины. «Иванна» была как раз одним из таких продуктов.

Сюжет фильма довольно неоднозначный. Основу для написания сценария составила реальная история, описанная в повести Владимира Беляева «Побег из Цитадели». Беляев как раз и стал главным сценаристом картины. События происходят в 1940 год, буквально за год до вторжения Гитлера в СССР. Иванна Ставничая, дочь архиерея, живёт в Западной Украине и давно слышит гневные высказывания местных жителей по поводу прихода Красной армии. Девушка пытается поступить в местный университет, но её не принимают из-за «социального происхождения». Потом её всё же вызывают на учёбу, но жених Иванны, фанатичный католик, попросту сжигает телеграмму. Девушка обращается за помощью к главе Украинской греко-католической церкви, всемирно известному митрополиту Андрею, но тот отказывает ей, призывая принять постриг.

Дальше уже начинается самое интересное, и крайне опасное для католиков. Начинаются военные действия, немцы входят во Львов. Под давлением жениха (который к тому же оказывается тайным агентом гестапо) Иванна поступает на работу в Украинский ЦК. Потом она понимает, что ЦК на деле скомпрометирован, и представляет собой сборище «кротов». Иванна сталкивается с суровыми жизненными испытаниями, и одно из них навеки обрывает её судьбу. Девушку всё же арестовывает гестапо за помощь заключённым концлагеря. Её приговаривают к смертной казни через повешение, как сообщницу партизан. Все местные церковники и представители духовенства становятся на сторону гитлеровцев. Фильм заканчивается очень грустно. Иванна стоит перед виселицей и сбрасывает с себя на землю свой нательный крестик. На лицо – её великое разочарование в клириках, по сути, предавших собственный народ.

Последняя сцена яро показывает отречение Иванны от Бога (хотя лучше сказать – от Церкви; не стоит забывать, что церковь и Бог – две разные вещи). Папа Римский Иоанн XXIII посчитал это за серьёзное богохульство и нанесение удара по христианской вере. Вместе с коллегией ему пришлось официально предать фильм анафеме. Очень многие поддержали решение понтифика. Особенно негодовал польский примас Стефан Вышинский. Он был как раз из тех, кто добился официального запрета фильма в Польше. Впоследствии, показ картины запретили во всех католических странах мира. Прокляты духовниками были все: и актёры фильма (включая восходящую кинозвезду Инну Бурдученко) и сценаристы, и конечно же режиссёры. В Западной Украине местным жителям категорически не рекомендовалось смотреть «Иванну». Решение Папы Римского очень огорчило режиссёра фильма Виктора Ивченко. Но ничего с этим поделать он просто не мог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости