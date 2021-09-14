Республиканцы в США настроены против обязательной вакцинации

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 сентября 2021, 22:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Соединённых Штатах наблюдается рост неприязни по отношению к законам президента Байдена. Особенно сильную ярость людей вызывает инициатива об обязательной вакцинации для некоторых групп граждан. Среди тех, кто считает такие идеи преступными, в основном преобладают республиканцы. Причём раньше не все республиканцы выступали против обязательной вакцины. Сейчас же ситуация изменилась и большинство сторонников Трампа обрушивают на законы действующего лидера разгромную критику. «У нас тут всё ещё Америка»,- заявляет губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз, «И мы верим в свободу от тиранов». Он рассказал о так называемых «шести байденовских ударах» против коронавируса.



По мнению политика, первый удар Байдена обязал администрацию ввести правила о вакцинации в компаниях, численностью более 100 человек. Работодатели таких объединений должны обязать своих сотрудников вакцинироваться или сдавать регулярные тесты. Второй удар был рассчитан на программу ревакцинации. Она должна официально утвердиться уже во второй половине сентября. Третий удар обрушился на местные школы. Согласно этой программе, вакцинация учителей должна быть стопроцентной. Четвёртый готовящийся удар коснётся малого числа тестов. Президент Байден обяжет предприятия произвести до 25 млн тест-комплектов, которые будут отправлены в больницы и будут бесплатно доступны для пациентов. Пятый коснётся упадка экономики. Представители малого бизнеса смогут получить до 2млн $ доступных займов, если их выручка пострадала от «ковида». Шестой же пойдёт против самого заболевания. Власти США нарастят закупки лекарств, рекомендуемых врачами.



Из всех инициатив Байдена республиканцев более всего возмущает требование об обязательной вакцинации в компаниях, численностью в более, чем 100 человек. Оно также распространяется и на частные фирмы. Частники полагают, что это настоящее вторжение государства в их собственную сферу интересов. Губернатор Техаса Грех Эббот даже назвал такую затею Байдена банальным «захватом власти». А глава штата Южной Каролины Генри Макмастер при всём народе объявил, что собирается подать на Байдена в суд и привлечь его к ответственности за всё содеянное. Недовольство республиканцев стремительно растёт с каждым днём, и трудно сказать, что именно ждёт Америку уже в ближайшие две недели.

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