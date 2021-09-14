Китай поможет Афганистану создать регулярную армию?

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14 сентября 2021, 08:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Новые власти Афганистана формируют силовую составляющую государственности. Китай может оказать помощь в создании регулярной армии «Талибана».*

Власти Исламского Эмирата Афганистан на днях подтвердили амнистию всем бывшим сотрудникам полиции и вооруженных сил бывшего проамериканского режима. По мнению экспертов, это связано с нехваткой профессиональных кадров, необходимых для формирования силовой составляющей новой государственности.

- Похожая ситуация была у нас после революции 1917 года, когда столкнувшись с неподготовленностью рабочих и крестьян к выполнению специальных задач, начали привлекать «старорежимных спецов». Но если для создания исламской полиции это приемлемо, то для формирования регулярных армейских подразделений Кабул обратился к Пакистану и Китаю. Первый поможет практически официально, а Пекин, по некоторым данным, направит своих военных инструкторов частным порядком,- рассказал «АН» российский военно-дипломатический источник.

По данным источника, китайские инструктора в первую очередь займутся обучением подразделений ПВО Афганистана. Именно на устранение угрозы налетов американских беспилотников нацелены сейчас усилия властей Кабула. Не исключено, что Китай будет поставлять и вооружение для ПВО Афганистана.

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