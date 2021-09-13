Бип-бип, красотка

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 сентября 2021, 09:19 Анастасия Шумакина

Фото взято из интернета

Многим эта статья покажется максимально феминистской. Окей. Но как тогда говорить о женском достоинстве и безопасности? А говорить об этом необходимо

На просторах интернета много подозрительных личностей, дураков и фейков, которых, к счастью, можно спокойно закинуть в чс. В жизни так не получается. В жизни нужно быть максимально осторожной во всем и всегда. Всего лишь потому, что ты родилась девушкой.

Ит ис сталкинг

Больше, чем уверена, что каждая вторая сталкивалась с пьяными криками в свою сторону, сигналящими машинами и попытками познакомиться. И это еще самые безобидные примеры. Всему этому Википедия дает такое определение:

Сталкинг — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.

Закона о сталкинге в России нет. Привлечь навязчивого приставалу не удастся, только если не дошло до рукоприкладства или угроз физической расправой (ст.119 УК РФ). Встает вопрос: почему? Почему подобное поведение не регулируется законом? Возможно, из-за русского менталитета. Возможно, из-за бесполезности задумки. Мы привыкли терпеть, относиться поверхностно. Любим махнуть рукой и сказать «и так сойдет!». Многие считают, что с появлением закона о сталкинге народ массово побежит писать жалобы на всех косо смотрящих на улице. Одним словом, превратимся в еще больших параноиков. Тем временем в США, Германии, Великобритании, Польше, Канаде, Индии(!) и т.д такой закон существует.

Есть еще статья 133 УК РФ про сексуальное домогательство, хотя самого термина там не дается. Поэтому и многие действия, подобные приведенному ниже, останутся незамеченными. Останутся хорошей шуткой для парня и ужасным воспоминанием для девушки. Хотя по факту это — насилие.

Сталкинг – это всегда сознательное злонамеренное преследование. Он может выражаться в физическом преследовании, насилии, навязчивом внимании, непрошенных подарках, письмах, сообщениях в соцсетях и распространении сплетен.

Истории из жизни

Читая статью, вы периодически будете натыкаться на истории опрошенных нами девушек. Каждая из них хотя бы раз сталкивалась со сталкингом.

«Летом, когда становится невыносимо жарко, не ношу бюстгальтер. Просто топ или майка. Ну и через многих из них просвечивают соски. В метро парни смотрят, буквально облизываются. А в последний раз ко мне со спины, когда стояла около дверей, очень близко подошел парень. Не могла даже отойти. Подошел настолько близко, что смог прошептать на ухо, что хотел бы облизать мою грудь. К счастью, на следующей станции двери открывались именно с моей стороны, и я просто выскочила. Хорошо, что он не пошел следом»

Стоит отметить, что сталкинг дословно переводится как «преследование». И он может быть направлен и на парней тоже, хотя случается это в разы реже. Например, в приведенном выше рассказе сталкинга, как такового, нет: чтобы применить меры, преследование должно быть действием, повторяющимся неоднократно (так, например, в Германии). Но тогда назревает вопрос: что делать, когда такое происходит? Что делать, когда сделать ничего нельзя?

«Это единичный случай», — скажете вы. А вот и нет. Даже с небольшой аудиторией мы собрали около 30 рассказов не просто о подкатах, а о переходящих все мыслимые границы приличия действиях. И раз у нас нет закона, который мог бы остановить этих недомужчин, все так и будет продолжаться. Все будет становиться только хуже. А наказание последует (при условии, что правосудие свершится), когда станет слишком поздно, когда вред девушке будет нанесен.

Сделай что-нибудь

«А нечего было выглядеть вызывающе! Просвечивающие сквозь топ соски, это надо же! Сама виновата». Ну да, мы же живем совсем не в 21 веке, где все кричат о солидарности и правах человека. Видимо, курица не птица, а женщина не человек. Плюс не забывайте о том, что девушка априори должна выглядеть женственно и сексуально, «радовать глаз», но вот когда кто-то переходит границы, получается, что сама спровоцировала. Парадокс.

«Была в метро. Вроде бы ждала поезд, стояла в телефоне. Услышала, как рядом какие-то парни сказали: «Ого, смотри какая красивая!». А потом почувствовала, как меня ущипнули за пятую точку. Поднимаю голову, а они уходят как ни в чем не бывало и смеются. Почувствовала себя грязной и беспомощной. Не знала, что делать, куда идти. Хотелось просто заплакать»

Девушки ежедневно задумываются о своей безопасности. Мы выбираем более освещенную дорогу, покупаем перцовые баллончики, следим за одеждой, за своим бокалом, чтобы в него не смогли ничего подсыпать/подлить. Некоторые перестают надевать наушники во время пробежки. А я, увидев подозрительного человека/группу людей, инстинктивно сжимаю ключи в руке таким образом, чтобы их можно было бы использовать как какое-никакое оружие. И все равно мы делаем недостаточно в то время, как парни даже не думают об этом.

«1 сентября. Дорога домой лежала через гаражи, где, впрочем, никогда не было страшно или опасно. Время около 12 часов, светило солнце. В один момент я понимаю, что сзади меня кто-то идет. Не обратила на это внимание. А потом этот «кто-то» резко подбежал и попытался подсунуть руку мне под школьную форму, но ничего, кроме платья, ему потрогать не удалось. Когда я обернулась, от меня, смеясь и хихикая, уходил взрослый толстый мужчина. Мне было 15 лет»

Мне страшно

Страшно лишь потому, что я родилась девушкой. Лишь потому, что я слабее и не могу дать отпор. Лишь потому, что я выгляжу как потенциальная жертва. Такие «знаки внимания» выбивают из колеи, заставляют чувствовать непонятный стыд и неловкость. Кому-то может, без преувеличения, сломать жизнь.

«Мне 16, я раздавала листовки в ТЦ. Однажды ко мне подошел молодой человек. Много улыбался, пытался прикоснуться к руке, познакомиться. Его звали Сурат. Долгое время он маячил на горизонте, а потом пропал. Работа закончилась. На выходе заметила черную жигули, которая стояла прямо на переезде, где в принципе стоять не разрешено. Машина меня преследовала, потом преследовала автобус, на котором я ехала. Успела позвонить парню, попросить, чтобы встретил. Но когда приехала, на остановке его еще не было. Машина остановилась рядом: «Красавица, мы с тобой не закончили. Садись в машину, договорим». Когда я отвернулась и пошла в другую сторону, Сурат схватил за руку и начал затаскивать в машину. Из нее вышли еще два парня, чтобы ему помочь. На мои крики побежал мужчина, попутно, видимо, вызывая полицию. Меня схватили за волосы. Им немного не хватило, чтобы затолкнуть и увезти. Теперь не выхожу из дома одна»

С этим можно бороться лишь на законодательном уровне, потому что ничто другое не заставит людей бояться последствий за свои действия. Но такой закон никогда не будет принят, если общество не согласится с тем, что сталкинг - серьезная проблема. А оно пока не соглашается. Пока оно предлагает или терпеть, или радоваться тому, что на тебя вообще кто-то положил глаз. И все, что можно сделать сейчас - привлечь внимание к проблеме.

Поэтому не молчи. И если видишь, что кому-то нужна помощь, — не проходи мимо.

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