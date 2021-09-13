Смертная казнь в России

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13 сентября 2021, 08:38 Константин Куликов,

Какая бы позиция ни была у Совета Европы, в России следует вернуть смертную казнь для педофилов. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Так депутат прокомментировал убийство на Кузбассе двух 10-летних девочек. «Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь».

Никаких юридических оснований для применения смертной казни в России нет, призывы же вернуть высшую меру наказания используются политиками в пиаровских целях, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Это далеко не первый раз, когда политики Российской Федерации поднимают вопрос о смертной казни в России. До этого неоднократно вносились законопроекты о смертной казни: в 2015 внесен и в 2018 году отклонен, законопроект № 230074-4, Об отмене моратория на исполнение наказания в виде смертной казни в Российской Федерации, в 2019 году, законопроект № 861991-7, законопроектом предлагается заменить смертную казнь одиночным пожизненным лишением свободы с отбыванием наказания в тюрьме.

Мнение о смертной казни в обществе очень неоднозначно, довольно много нюансов содержит этот вопрос. Попробуем разобраться в этом, и затронуть в этом вопросе все «за» и «против».

Для начала давайте разберемся с самим понятием.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ — мера уголовного наказания, разрешенное законом лишение человека жизни в качестве наказания, обычно за тяжкое уголовное преступление. В настоящее время в 58 странах мира используется смертная казнь через повешение, в трех странах — через отсечение головы, в 73 странах — через расстрел. В США применяется смертельная инъекция и электрический стул. В ряде стран используются побиение камнями и распятие. Применение смертной казни в качестве исключительной меры наказания присутствовало в праве практически всех стран мира задолго до того, как оно было оформлено в письменном виде и кодифицировано. Обычай в родоплеменных, доклассовых формированиях наказывать людей за убийство, воровство, святотатство лишением жизни по известному принципу «око за око» с веками трансформировался из права кровной мести в параграфы и пункты законов, регламентирующих применение исключительной меры наказания в перечне преступлений против личности, имущественных правонарушений, преступлений против нравственности, религии и общественных устоев. (Большая актуальная политическая энциклопедия).

В настоящее время, в уголовном кодексе Российской Федерации, содержаться несколько видов наказаний, в том числе и смертная казнь. УК РФ Статья 44. Виды наказаний а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; г) обязательные работы; д) исправительные работы; е) ограничение по военной службе; з) ограничение свободы; з.1) принудительные работы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части; л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) смертная казнь.

УК РФ Статья 59. Смертная казнь

1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.

2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.

2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям.

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.

Смертная казнь в Российской Федерации «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться. Вопрос о её применении окончательно был разъяснён Конституционным судом в 2009 году на основании Конституции и международных договоров, но норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве, обладающем меньшей правовой силой, чем конституция и международные договоры.

В 1996 году Россию пригласили в Совет Европы только при условии отмены смертной казни, в качестве меры, соблюдающей основные права человека, и в первую очередь право на жизнь. Президент просто стал игнорировать рассмотрение дел приговорённых к смертной казни (не утверждать и не миловать), что согласно Статьи 184 УИК РФ заблокировала возможность исполнения всех приговоров. В Российской Федерации мораторий на смертную казнь был введен Б. Н. Ельциным, указом №724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» от 16 мая 1996 года, а 16 апреля 1997 года, в Страсбурге, Россия подписала, но не ратифицировала Протокол №6 Европейской конвенции по правам человека, согласно которого, смертная казнь ограничивается в мирное время. Несмотря на то, что 6-й протокол так и не был ратифицирован Россией, с этого момента смертную казнь в России запрещено применять согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с договором до его ратификации. Последний смертный приговор в России был применен 2 августа 1996 года в Бутырской тюрьме в отношении 36-летнего серийного убийцы и педофила Сергея Головкина, жертвами которого в период с 1986 по 1992 год стали как минимум 11 детей и подростков.

В 1999 году Конституционный суд Российской Федерации признал неконституционной возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны (они отсутствовали в Чечне). В 2009 году КС РФ признал невозможность назначения смертной казни даже после введения суда присяжных в Чечне, мотивировав это тем, что «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, означают, что исполнение данного Постановления в части, касающейся введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей». Кроме того, Статья 55 Конституции РФ запрещает отменять или умалять (ущемлять) права человека, которые уже однажды были даны конституцией или международно-правовыми нормами, ставшими частью российской правовой системы, а из статьи 2 известно, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года), Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

С одной стороны, согласно Конституции Российской Федерации, казнь установлена уголовным кодексом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Однако в то же время российский основной закон гласит: «Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»; а международные документы, запрещающие смертную казнь, в России действуют, и это не только Протокол № 6, но и условия-рекомендации ПАСЕ.

Как видим, с позиции права этот вопрос однозначен, и смертная казнь невозможна. Однако, стоит отметить, что этот вопрос волнует не только политиков. Как показывают социальные опросы, в настоящее время, значимая (около 41% ЛЕВАДА-ЦЕНТР, около 60% по заявлению депутата ГД) часть опрошенных россиян считают, что следует восстановить смертную казнь. Иногда такие опросы проводит и Госдума. В связи с этим, депутаты Госдумы даже призывают провести референдум о смертной казни.

Таким политикам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил провести референдум о роспуске Думы и расстреле депутатов. Подчеркнув, что "государство не должно идти на поводу и становится инструментом мщения", а подмена принципа неотвратимости наказания на принцип жестокости, всегда говорит об уровне развития нашего общества, и это «неприемлемая история". Есть какие-то вопросы, на которые ответ должен быть более профессиональным". В то же время он обратил внимание на то, что, общаясь с заключенными, нередко слышал о том, что пожизненный срок лишения свободы для них гораздо сложнее и тяжелее, чем смертная казнь. Крашенинников также привел высказывания известного юриста, философа Богдана Кистяковского о том, что "те, которые считают смертную казнь устрашительною, обыкновенно судят преступников по себе". Кроме того, никогда нельзя исключать и вероятность ошибки при вынесении приговора.



Историк и политолог, доктор исторических наук Александра Коновалов считает, https://vse42.ru/articles/31951457?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link что таким образом, политики пытаются усилить общественный резонанс на болезненную тему перед выборами в Госдуму, чтобы в очередной раз "засветить" свое имя. Покарать преступника путем лишения его жизни многим кажется справедливым и адекватным. Но исторический опыт показывает, что сами преступления, за которые назначается исключительная мера наказания, никуда не исчезают. При несовершенстве нашей следственной и судебной системы, высокой вероятности допущения ошибок в оценке совокупности собранных доказательств, вынесения неправосудных приговоров исполнение смертной казни может нанести непоправимый ущерб правовой системе российского государства. Исходя из мнения историка, пожизненное заключение является единственной адекватной мерой за совершение ряда особо тяжких преступлений.

Эксперты в области криминологии, также говорят о необходимости внесения изменений в статьи УК о педофилии, однако выступают против ужесточения наказания. Доктор юридических наук Данил Корецкий считает, что оно может привести к росту количества убийств. «Сейчас по 12-16 лет получают люди, обвиненные в том, что они показали половой орган несовершеннолетнему. А за убийство дают срок 7,5 лет. Однако за насилие нельзя давать срок больше, чем за убийство. Это чревато тем, что подобная поправка может повлечь увеличение числа убийств, так как люди будут скрывать педофилию путем убийства, зная, что это будет наказываться мягче», — отметил эксперт. С ним согласен адвокат по уголовным делам Максим Калинов, он также считает, что важно предупреждать повторные преступления педофилов, выпущенных на свободу. Для этого необходимо ввести химическую кастрацию как вид наказания для тех людей, которые хоть раз совершали подобные преступления. Это важно и потому, что вероятность повторного преступления у педофилов высока, полагает эксперт.

Против смертной казни выступает и помощник начальника ГУФСИН России по Кузбассу по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Ирина Хохлова. На её взгляд, отмена моратория на смертную казнь нашему обществу не принесет никаких плюсов. Смерть – это слишком малое наказание для совершивших страшные преступления, вот так просто уйти из жизни. Общаясь с осужденными, она пришла к выводу, что пожизненное заключение является более суровым наказанием. Все эти бесконечно длящееся дни, даются им намного сложнее из-за понимания, что где-то там за стенами тюрьмы идет свободная и счастливая жизнь с детьми, родными и близкими. Они и сами иногда признаются, что казнь – это даже какое-то освобождение. Намного больше их пугает осознание того, что жизнь за решеткой – это их конечная точка навсегда. Единственное, с чем она согласна, что все осужденные должны работать в местах лишения свободы. Они обязаны приносить пользу, зарабатывать хотя бы себе на еду и одежду. Ведь возмущение общества "мы их кормим" оправданно. Но с этим также, не все так просто. Для бизнеса исправительные учреждения не очень привлекательны, слишком много сложностей. Для самодостаточности нужно больше госзаказов, чтобы осужденные трудились, находясь в местах лишения свободы. И что, на её взгляд, важно, особенно для потерпевших, чтобы пожизненное заключение было безвозвратно, без возможности какого бы то ни было освобождения.

И действительно, расходы, которые выделяются для содержания заключенных, внушительны. По статистике Россия традиционно занимает первое место среди стран — членов Совета Европы по абсолютной численности тюремного населения, а также по удельному количеству заключенных на 100 000 жителей. В 2018 году тюремный бюджет 43 европейских государств, которые смогли предоставить соответствующие данные, составил €26 млрд, самый большой тюремный бюджет — в России (€3,5 млрд). Такие данные содержатся в ежегодном отчете, подготовленном Университетом Лозанны (Швейцария) для Совета Европы. Содержание одного заключенного в столичном следственном изоляторе в среднем обходится бюджету в 15,5 тыс. руб. в месяц. Эти данные были предоставлены в аппарат уполномоченного управлением Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве. «Согласно бухгалтерской отчетности, расходы из средств федерального бюджета на содержание одного подозреваемого, обвиняемого, осужденного в подразделениях, подчиненных указанному территориальному органу, в среднем составляют 15 511,14 руб., из них: 2 179,22 руб. — расходы на питание; 253,92 руб. — расходы на медицинское обеспечение; 94,73 руб. — расходы на вещевое обеспечение; 8,73 руб. — расходы на выплаты при освобождении; 1 457,70 руб. — расходы на коммунально-бытовое обеспечение; 11 516,84 руб. — расходы на заработную плату сотрудников».

Так же верно указано, что смертная казнь однозначно не остановит фанатов, которые берут ружье, нож и идут убивать. Как показывает опыт, и многочисленные эксперименты и наблюдения в США, преступник не задумывается о том, что его поймают, или надеется, что этого не произойдёт. Поэтому смертная казнь не сократит количество преступлений.

Продолжая рассматривать опыт США, как вроде бы цивилизованной и имеющей опыт в этом вопросе страны, где в 24 штатах из 50 смертная казнь разрешена и практикуется. Сегодня в нескольких штатах тысячи заключенных по несколько лет ожидают смертной казни, так как выбрали смерть путем введения инъекции. Но уже несколько лет фармацевты бойкотируют такую систему и отказываются поставлять инъекции американским тюрьмам.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в современных реалиях многие придерживаются мнения, что поддерживать смертную казнь – значит быть посредником убийства. Ведь убийство убийцы – такое же преступление. Нельзя называть правосудием наказание, которое нарушает основное право человека - жизнь.



Аргументы за смертную казнь:

Государство не должно ежегодно тратить сотни тысяч рублей из наших налогов, для содержания педофилов-убийц в камере (обычно пожизненно).

«Нет человека, нет проблемы».

Аргументы против смертной казни:

До сих пор не существует данных о том, что смертная казнь может способствовать снижению количества преступлений связанных с половой неприкосновенности детей. В своих исследованиях, психологи доказывают, что такие преступники не задумываются о последствиях своих действий, и страх у них отсутствует, перед любым видом наказания.

Очевидно, что пожизненный срок, как наказание для педофилов, будет наиболее жестким. Жизнь у «смертников» далеко не райская, да и жизнью это назвать довольно сложно, скорее существование, довольно не проста и психологически, и физически. Думаю, что многие согласятся с тем, что нам не станет легче, от того, что убийца и педофил, который замучил детей до смерти, будет просто усыплен или расстрелян. Многие из них (если не все), и сами бы так хотели.

Судебная система далеко не идеальна. Даже в СССР, где судьи считались неподкупными, то и там, успели расстрелять невиновных. Люди сознавались в преступлениях, пока на свободе ходил настоящий маньяк - Чикатило. Только после выяснилось, что следствие выбивало из них признательные показания методами, после которых смерть была лучшим выходом. Сколько невинных будет казнено судами Российской Федерации?

Являясь карательной мерой, смертная казнь не может привести к одной из главных целей наказания - перевоспитанию преступника - и вместе с тем является необратимой. В случае судебной ошибки уже никто и никогда не сможет ее возместить.

Смертная казнь оказывает эффект противоположный желаемому: совершая казни, государство обесценивает человеческую жизнь и подает своим гражданам пример жестокости.

Достаточно сложно снять мораторий на смертную казнь только для одного вида преступлений, и не снять для других. Что делать с теми, кто будет убивать детей, не насилуя? Маньяки всех мастей? Террористы? Пройдет время, и страну могут всколыхнуть новые жуткие преступления, которые вызовут общественный резонанс и требования расширить смертную казнь и для них. Если и возвращать смертную казнь, то для всех статей УК РФ, которыми такая мера наказания предусмотрена, ну и добавить туда коррупцию (иначе точно ничего дельного из этого не получится).

Как итог. В России, да и во многих других странах, такая дискуссия возможна только в идеальной системе правосудия, где нет коррупции, а возможность судебной ошибки стремится к нулю. В современных условиях нашей страны – какая может быть смертная казнь? Кроме того, очевидно, что смертная казнь не имеет никакого смысла, кроме экономической целесообразности, которую можно решить обязательными работами, и достигнуть самоокупаемости содержания заключенных. Что касается смертной казни в конкретных обсуждениях, связанных с педофилами, в качестве компромисса возможно рассмотрение пожизненного заключения или химической кастрации (может даже предоставление выбора варианта самим осужденным, в тяжких и особо тяжких категориях уголовных дел). Смертная казнь вызывает слишком много вопросов и противоречий, как морального характера, так и правового. Думаю что в цивилизованном (развитом как духовно, так и нравственно) обществе, смертная казнь не только не имеет смысла, но и не допустима. Смертная казнь – это когда в мире становится меньше на одного преступника и больше на одно преступление. Убийство не перестаёт быть убийством, даже если оно совершено законно. Не стоит уподобляться тем, кого осуждают за убийство, и убивать самим. Зло во имя добра, не становится добром.

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