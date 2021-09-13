Устои XXI века могут сыграть злую шутку с будущим человечества

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 сентября 2021, 07:52 Александр Крохмаль, Журналист

Наверное каждый когда-нибудь задумывался о смысле жизни и о том, каким, собственно говоря, выйдет наше будущее.

Если посмотреть некоторые фильмы из научной фантастики, то можно хорошенько посмеяться над тем, каким прогрессивным там расписывают 2018 год или 2020-й. Тот же "Сквозь горизонт", вышедший в 1997 году, рассказывает нам совершенно другую историю человечества. В 2017 году по его хроникам уже как минимум колонизировали Луну. Но что же мы видим на самом деле? Сбылся ли тот самый прогресс, о котором так рьяно вещали фантасты? Если и сбылся, то лишь процентов на 10 или 20. Многие писатели расписывали 21-й век едва ли не идеальным для всего человечества. И речь идёт в первую очередь о всеобщем единении. Именно это как раз играет главную и неотъемлемую роль в освоении галактики. Люди забывают про народы и расы, и становятся единой цивилизацией, будь то какая-нибудь Земная империя или Федерация Солнечной Системы. На деле же среди человечества царит раскол, а недавние катаклизмы и происшествия могут отодвинуть его теоретическое объединение на сотни лет вперед. А это уже означает, что никаких Земных Альянсов к середине века не будет. Напротив, есть огромный шанс, что количество независимых государств на планете только удвоится, а угроза раскола больших держав усилится многократно.​

Что же стало причиной столь тяжелого пути человечества? Многие сейчас скажут, что все дело в коронавирусе. Ведь пандемия действительно, по сути, обнулила все предыдущие попытки людей прийти к единой общечеловеческой гармонии. Пандемия привела к расколу людей на тех, кто отчаянно борется с разрастанием вируса, и тех, кто считает, что никакой заразы не существует, и мы имеем дело с заговором корпораций. Борьба "антимасочников" со сторонниками карантинов продолжается до сих пор. Вирус воцарился на планете, как минимум, на целое десятилетие, а это уже означает глобальный подрыв стремлений к единству. Но было и ещё кое-что; то, что заметил не каждый. Всё дело в эгоцентризме людей и преобладании агрессивной формы капитализма во многих странах. Как мало стало тех, кто готов помогать бескорыстно и без всякого вознаграждения! Как мало стало людей, ценящих друг друга и любящих по-настоящему! Как редко теперь встретишь искреннюю заботу и сочувствие! Люди постепенно перестают быть людьми. Капиталократия и преобладание культа внешних ценностей привели к другой, более серьезной пандемии, разлагающей общественное устройство. Имя этой зловещей силе - глобальный эгоцентризм. Большинство людей стало считать, что главное в этой жизни лишь собственные успехи. Именно это привело к тому, что люди отныне сами за себя. И судьбы других им становятся чуждыми.​

Общественные устои 21-го века неправильны и деструктивны. Забывая про внутренние ценности, мы, по сути, лишаемся того, что делает нас людьми. Мы лишаемся человечности в целом. Такие эмоции, как сострадание и желание помочь ближнему, становятся для нас чуждыми. А это неизбежно ведёт к расколу в любой цивилизации. Людям стоит задуматься над этим, и весьма серьёзно. Ведь путь, который лежит у них перед глазами - далеко не тот, что приведёт их к светлой эре процветания. Напротив, это тернистая и полная опасностей дорога, ведущая лишь к хаосу и разрухе. Отсутствие духовности и человечности - суть гибель.

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