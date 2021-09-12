3000 рублей за спасение жизней: талибы предложили врачам в Афганистане чудовищно низкую зарплату

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12 сентября 2021, 10:29 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Сколько стоит человеческая жизнь? Ответ на этот вопрос, пожалуй, никогда не будет точный. Многие скажут, что жизнь бесценна. Так оно и есть. Но что, если тот, кто спасает бесценные жизни людей, будет получать гроши?! Похоже, что в захваченном талибами* (организация запрещена в РФ) Афганистане, человеческая жизнь – ничто, а те, кто её спасают, практически ничего не значат. Как уже было отмечено в СМИ, большая часть бюджета Афганистана формировалась за счёт западной помощи. Теперь же этой помощи нет, и по сути, платить людям за работу практически никто не собирается.

Между прочим, ответственность за развал Афганистана и превращение его в худшую на планете страну целиком и полностью несут талибы. Сейчас они просят врачей выйти на работу, однако зарплату им гарантируют по-настоящему нищенскую. В переводе на рубли – это всего 3000. Что такое 3000 рублей, если в стране тяжелейший гуманитарный кризис?



Как заявил посол России Жирнов, ситуация в Афганистане очень тяжёлая. Жизненный уровень здесь упал примерно в четыре раза. Аналитики пророчат стране суровое будущее. Вопрос сейчас в том, станут ли врачи работать за такие деньги, и если не станут, то что тогда случится? Коронавирус совсем не за горами, и может нахлынуть в охваченный войной Афганистан в любую минуту. В таком случае, это может привести к новому очагу пандемии. К тому же, в Афганистане и уровень здравоохранения всегда стоял не на высокой ступени. Болезней было полно и без всяких коронавирусов. В нынешние дни какая-либо охрана здоровья отсутствует вовсе. Больным проще умереть, нежели получить необходимую помощь. Некоторые считают, что в Афганистане воцарился настоящий ад; тот ад, о котором как раз написано в библейских источниках. Нет помощи, нет спасения, нет надежды и нет выхода.

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