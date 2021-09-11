В Европе недовольны новой волной «ковидных» ограничений

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11 сентября 2021, 21:59 Александр Крохмаль, Журналист

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пока Дания полностью отменяет все установленные ограничения, остальные страны Европы продолжают их сохранять. Правительства многих стран опасаются, что вирус снова пустит корни и превратится в кошмар на уровне прошлого года. К тому же сих пор ведётся отчаянная борьба с индийским «дельта» штаммом, который привёл к значительному увеличению численности заболевших по всему миру. Однако, по мнению местных жителей, все недавние реформы и нововведения властей – не более, чем дискриминация. В сеть то и дело просачивается информация о том, каково истинное отношение европейских властей к непривившимся. Их воспринимают едва ли не как отдельную расу.

Из-за ситуации с вакцинацией в некоторых государствах Европы вспыхнули массовые протесты. Речь идёт об Австрии, Литве и Франции. Во Франции жители массово протестуют против «ковидных паспортов». Президенту Макрону там давно не доверяют и считают его самым худшим из всех лидеров. (Кстати протесты против президента Франции начались за 2 года до пандемии). В Австрии на улицы Вены вышло около 1000 человек. Предполагается, что с 15 сентября ношение масок в Австрии станет обязательным в общественных местах. Непривитые граждане не смогут посещать кафе, ночные заведения и мероприятия на 500 и более участников. 10 сентября протесты начались и в Литве, где на улицы Вильнюса вышло более 4 тысяч. Литовцы были совсем не рады внедрением особых «паспортов возможностей» и QR-кодов для вакцинированных. Местные жители сообщили, что в Литве скоро будет вообще невозможно найти работу без специального сертификата о прививке.

Во Франции, как известно, к непривитым относятся ещё жёстче, чем в других европейских странах. С 9 августа по всей стране была введена инициатива «паспортов здоровья», которые необходимы при посещении ресторанов и кинотеатров, а также для путешествий на самолётах и поездах дальнего следования. 11 августа, то есть сегодня, в Париже прошла целая серия массовых протестов. В ходе одной из акции полицейских забросали петардами и бутылками. Силовикам же пришлось в ответ применить слезоточивый газ, чтобы хоть как-то утихомирить бунтовщиков.

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