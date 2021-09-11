Аргументы Недели Мнение 13+

В Европе недовольны новой волной «ковидных» ограничений

, 21:59 , Журналист

В Европе недовольны новой волной «ковидных» ограничений
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пока Дания полностью отменяет все установленные ограничения, остальные страны Европы продолжают их сохранять. Правительства многих стран опасаются, что вирус снова пустит корни и превратится в кошмар на уровне прошлого года. К тому же сих пор ведётся отчаянная борьба с индийским «дельта» штаммом, который привёл к значительному увеличению численности заболевших по всему миру. Однако, по мнению местных жителей, все недавние реформы и нововведения властей – не более, чем дискриминация. В сеть то и дело просачивается информация о том, каково истинное отношение европейских властей к непривившимся. Их воспринимают едва ли не как отдельную расу.

Из-за ситуации с вакцинацией в некоторых государствах Европы вспыхнули массовые протесты. Речь идёт об Австрии, Литве и Франции. Во Франции жители массово протестуют против «ковидных паспортов». Президенту Макрону там давно не доверяют и считают его самым худшим из всех лидеров. (Кстати протесты против президента Франции начались за 2 года до пандемии). В Австрии на улицы Вены вышло около 1000 человек. Предполагается, что с 15 сентября ношение масок в Австрии станет обязательным в общественных местах. Непривитые граждане не смогут посещать кафе, ночные заведения и мероприятия на 500 и более участников. 10 сентября протесты начались и в Литве, где на улицы Вильнюса вышло более 4 тысяч. Литовцы были совсем не рады внедрением особых «паспортов возможностей» и QR-кодов для вакцинированных. Местные жители сообщили, что в Литве скоро будет вообще невозможно найти работу без специального сертификата о прививке.

Во Франции, как известно, к непривитым относятся ещё жёстче, чем в других европейских странах. С 9 августа по всей стране была введена инициатива «паспортов здоровья», которые необходимы при посещении ресторанов и кинотеатров, а также для путешествий на самолётах и поездах дальнего следования. 11 августа, то есть сегодня, в Париже прошла целая серия массовых протестов. В ходе одной из акции полицейских забросали петардами и бутылками. Силовикам же пришлось в ответ применить слезоточивый газ, чтобы хоть как-то утихомирить бунтовщиков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Вице-премьер Оверчук заявил, что Белоруссии не следует опасаться «поглощения» Россией

Вице-премьер Оверчук заявил, что Белоруссии не следует опасаться «поглощения» Россией

При выполнении союзных программ Минску не следует беспокоиться на счет того, что Российская Федерация якобы “поглотит” Белоруссию. Такое заявление сделал Алексей Оверчук, вице-премьер РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью