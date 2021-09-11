Американцы не забывают трагедию 11 сентября ​ 2001 года​

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11 сентября 2021, 17:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из интернета

11 сентября. Для американцев – это дата скорби и смерти. Ведь именно 11 сентября 2001 года, союзник запрещённой в РФ организации «Талибан» Усама бен Ладен нанёс тяжёлый удар по-мирному Нью-Йорку. Атака была смертельной. Число погибших едва не дошло до 3000 (точная цифра – 2977). Это была самая страшная из всех террористических операций исламистов. Каждый год, когда подходит очередная годовщина трагедии, в ночном небе появляются два гигантских столба света. Прожекторы выключают по истечении 11 сентября.

Для жителей Нью-Йорка эта дата стала особенной. Ещё тогда когда стояли дымящиеся руины покореженных зданий, на границе опасной зоны возникли самодельные мемориалы. Туда приносили свечи, цветы, различные рисунки и снимки погибших. Почти все убитые на фотографиях улыбались, и от этого окружающим становилось ещё грустнее. В тот страшный день погибшие даже помыслить не могли, что их жизнь оборвётся в двух небоскрёбах. Всё случилось слишком внезапно; тогда, когда никто не ждал.

Сейчас на месте двух «близнецов» два чёрных бассейна, в которые словно горестные слёзы низвергаются водопады. Фонтаны окружены специальным парапетом с именами всех убиенных. Здесь поминают абсолютно всех без исключения. Ведь их имена не должны быть забыты, как и имена тех, кто защищал весь мир от фанатиков-террористов. Для нью-йоркцев эти фонтаны – по-настоящему священные места. Они похожи на своеобразные объекты паломничества. Там, где стоят фонтаны, давно нет места для радости.

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