Дания признала себя победительницей коронавируса

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11 сентября 2021, 11:31 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Европейская Дания стала одной из стран, которая официально вернулась к прежней жизни. Отныне там нет никаких коронавирусных ограничений и запретов. Привычная жизнь снова возвратилась к местным жителям. Теперь не требуется никаких специальных документов или сертификатов для посещения учреждений. Людям можно спокойно посещать спортзалы, кафе, ночные клубы и рестораны.

Карантин станет действовать только для больных коронавирусом. Здоровые люди будут работать, как и раньше. Школьники вернутся к привычной школьной обстановке. Все эти меры должны были быть приняты только 1 октября, но власти Дании пошли на отмену ограничений намного раньше, чем планировали.



Намерения по ликвидации строгих ограничений ввиду коронавируса были известны ещё в конце августа. Тогда глава Минздрава Магнус Хойнике отметил успешные темпы вакцинации датчан. Но всё же он не исключил повторения коронавирусных вспышек. Власти будут готовы снова вернуться к мерам ограничений, если «ковид» возникнет снова и начнёт поражать массы людей. Если вспышка произойдёт в какой-нибудь школе, её тут же закроют. То же самое относится и к другим учреждениям. Коронавирусная заболеваемость находится под строгим контролем Национального совета здравоохранения. На данный момент, в Дании зафиксировано до 352 967 подтверждённых «ковидных» случаев. Эти цифры отмечаются в Яндекс-статистике и в информативном источнике Coronavirusstat.

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