В КНДР состоялся необычный военный парад

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10 сентября 2021, 22:35 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В Пхеньяне состоялся слишком необычный для этой страны парад. Обычно в Северной Корее всегда расхваливают собственное вооружение. Её генералы расхаживают с десятками наград, будто бы находятся в постоянных сражениях. КНДР всегда заявляет о себе, как о чём-то громоздком и разрушительном для всего остального мира. Однако прошедший парад по случаю 73-й годовщины провозглашения республики очень удивил общественность. Он прошёл на редкость скромно и даже без показов мощного вооружения. В отличие от предыдущего парада, проведённого в январе, здесь не было ни войсковых частей регулярной армии, ни тяжёлой техники. Не было показано ни одной баллистической ракеты, которые так любят в правительстве Северной Кореи.

По площади Ким Чер Сена в Пхеньяне промаршировали в основном подразделения так называемой «Рабоче-крестьянской гвардии». Это своего рода аналог ополчения в КНДР. Также маршем прошли военизированные части местного МВД (Министерства общественной безопасности). Проезжали мотоциклисты, всадники и даже машины пожарных частей. Также прошли и санитарные подразделения, в полном антивирусном облачении. Их марш символизировал «неутомимую борьбу народа» с коронавирусом. Кстати, по официальным данным, в КНДР вообще нет никаких заболевших «ковидом», что вызывает много недоумения среди мировых СМИ.

В параде принимал участие и сам бессменный лидер Северной Кореи, товарищ Ким Чен Ын. Он был одет в не слишком свойственный для этой страны европейский светлый костюм с серебристым галстуком. Он появился в сопровождении двух юных пионеров, улыбнулся общественности, но речь так и не произнёс. И вот теперь в Токийских СМИ и в агентствах Сеула местные журналисты задаются вопросами, а что же, собственно говоря, заставило Ким Чен Ына пойти на организацию «столь скромного парадца»?

Есть версия, что эта скромность вызвана глобальным обнищанием жителей КНДР и серьёзным коллапсом в экономике державы. Северная Корея давно переживает тяжёлые времена, и нехватка продовольствия для этих мест – вполне обыденное явление. К тому же ещё неизвестно, что именно сотворила с этой страной пандемия. Говорить о том, что коронавирус вообще не затронул КНДР, как минимум, глупо. Более того, на территорию государства резко сократился завоз товаров из соседнего Китая, что может ещё больше обострить сельскохозяйственный кризис.

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