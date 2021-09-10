Экономист Кричевский: объемы прокачки газа через Украину в перспективе снизятся до нуля

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10 сентября 2021, 22:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, сообщил на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер.

Напомним, что предварительное решение о начале строительства «СП-2» при участии международного консорциума было принято в 2012 г., а в 2018 г. по дну Балтийского моря началась прокладка трубы. Строительство газопровода планировалось завершить в конце 2019 г., однако введенные американцами санкции на полтора года затормозили процесс.

«Понятно, что «Северный поток - 2» изначально задумывался как объект в обход Украины,- сообщил «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. – Причем в значительной степени он уже выполнил свою задачу тем, что резко снизились объемы прокачки газа через Украину. В перспективе они снизятся вообще до нуля, особенно по мере того, как украинская ГТС придет в полную негодность, поскольку её там уже давно не ремонтируют, и никто не хочет за это браться».

Бывший глава Европейского совета, лидер крупнейшей польской оппозиционной партии Дональд Туск назвал окончание строительства газопровода «Северный поток - 2» непростительной ошибкой, совершенной из-за эгоизма Германии. По словам Туска, когда он с глазу на глаз разговаривал с Ангелой Меркель о газопроводе, она говорила ему: «Да, я знаю, что это плохо для Евросоюза».

«Что касается каких-то разговоров, дескать, «Газпром» может «поглотить и поработить» кого-то в Европе, это, конечно, полный бред,- уверен Кричевский,- в том числе и по причине того, что доля «Газпрома» на европейском рынке составляет где-то 30 %. Повторяю, это просто ветка в обход Украины, Белоруссии и Польши, и на сегодня главное здесь одно: этот масштабный проект осуществлен, и скоро начнёт работать! А вот когда ГТС Украины придет в негодность и там участятся аварии, тогда посмотрим, надо было строить «Северный поток – 2» или не надо, стоили ли вложенные средства того, что будет через несколько лет?»

По мнению эксперта, все-таки надо смотреть на перспективу, а не на то, что на сентябрь 2021 года постройка этого объекта, дескать, оказалась убыточной. Кричевский вспомнил, что Егор Гайдар в 90-е гг., которые кое-кто до сих пор продолжает считать святыми, говорил про БАМ, что это деньги на ветер, неэффективная трата ресурсов и средств и т.п., а теперь оказалось, как здорово, что все это было сделано, причем мощностей этой магистрали не хватает и сейчас там строят еще! «И теперь никто не вспоминает про то, что когда-то сказал некий Гайдар»,- констатировал экономист.

«А вот если бы мы послушали тех, кто утверждал, что «СП-2» нам не нужен, и оказались перед фактом невозможности трансформировать газ через Украину ввиду износа ГТС,- делится с «АН» своими предположениями Никита Кричевский, - то начали бы предпринимать воистину титанические усилия по строительству терминалов для приема СПГ из Катара, США и других стран, и Россия тем временем могла оказаться, мягко говоря, на задворках. То есть строительство «Северного потока – 2» - это, безусловно, работа на перспективу».

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