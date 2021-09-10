В США намечается обязательная вакцинация для некоторых групп населения

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10 сентября 2021, 19:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из интернета

Число заражённых коронавирусом в Соединённых Штатах уже зашкаливает за 41 миллион. Суточный прирост составляет более 157 000 случаев. Всему виной распространившийся по всей стране индийский «дельта» штамм, который привёл к невероятному росту заражений. Президент Байден объявил о том, что строгие меры ограничений не только не будут сняты, а даже напротив, усилят своё воздействие на американцев.

Обязательная ковид-вакцинация введена для всех компаний, с численностью от 100 человек в штате. Также прививаться теперь обязаны все американские чиновники и представители медперсонала. «Мы были терпеливы, но теперь наше терпение истощилось»,- заявил Байден в своём выступлении, «Ваш отказ вам дорого обошёлся». Он подверг жёсткой критике тех, кто выражал недоверие по отношению к вакцинам.

Президент подверг изменениям и систему штрафов. Теперь к «антимасочникам» станут относиться более серьёзно. Тем, кто откажется соблюдать необходимые меры предосторожности, придётся нелегко. За отсутствие масок у пассажиров общественного транспорта отныне полагается взимать 1000 долларов, и это только при первом нарушении. Ранее сумма штрафа составляла лишь 500 долларов США. При рецидиве нарушителям придётся заплатить уже 3000 долларов. По мнению Байдена, текущее положение с распространением инфекции в США «очень трудное». Он полагает, что в ближайшее время пандемия не отступит и призывает людей быть готовыми ко всему.

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