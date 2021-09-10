Экономист Кричевский: президент Путин кинул кость популистам и демагогам

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10 сентября 2021, 17:45 Александр Саргин

Фото: news.myseldon.com

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия согласовали все 28 союзных программ двух государств. Напомним, что этому сообщению предшествовали многочасовые переговоры лидеров двух стран, которые накануне состоялись в Москве.

Путин отметил, что вскоре также будет подписан договор об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования таких налогов в рамках Союзного государства. «Цель этой работы - достичь того, чтобы была видна структура цены товара», - пояснил глава РФ.

Напомним, что некоторые эксперты либерального толка по аналогии с, мягко говоря, приевшимся и устаревшим тезисом «Хватит кормить Донбасс!», переобувшись в прыжке, уже начали высказываться в том смысле, дескать, союз с Белоруссией утянет Россию на дно, «хватит ее кормить», и вообще, от нее ни толку, ни прибыли.

«Мне никогда не были близки такие узколобые взгляды, что государство обязательно является неким бизнесменом, - заявил «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. – Мол, если оно вложило что-то, заключило некие договоренности, то обязательно должен быть какой-то «отбой». Ну что мы, на базаре, что ли, честное слово?!»

Прежде всего, государство – это серьезнейшая институциональная структура, призванная обеспечивать комплексные потребности нации, считает экономист. «Если оно заключает некие договоры с другими странами, вкладывает какие-то средства, в том числе и денежные, это совсем не значит, что оно тут же должно получить некий профит и «процент с прибыли», - напоминает эксперт. По мнению Кричевского, так называемая прибыль (если тут уместны такие экономические термины) может проявиться не только в сфере экономики, но и культуры, безопасности, обороны и, конечно, политики. «Но – не сразу. Всему свое время», - уточнил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что деловые круги России и Белоруссии получат возможность расширить активность на территории Союзного государства, в том числе создавая совместные предприятия и увеличивая экспортные возможности. «В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул к дальнейшему росту экономик двух стран», - заявил российский лидер.

«Что касается фразы Путина о «мощном импульсе, стимуле к дальнейшему росту экономик» и т.п., - сообщил «АН» Никита Кричевский, - то, на мой взгляд, это была некая дань нашим либералам и горлопанам, которые постоянно твердят о том, что государство должно всегда и везде быть спекулянтом, извлекать прибыль и прежде всего руководствоваться интересами бизнеса. Вот Путин и кинул «кость» всем этим популистам и демагогам».

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