Юпитер учит расширять пространство​

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 сентября 2021, 13:05 Екатерина Максимова,

Мы добрались до первой социальной планеты, действующей уже на определенную группу людей. Почему на группу? Все дело в том, что Юпитер планета огромная и относительно медленная. Она находится в каждом знаке зодиака примерно год и за 12 лет проходит его полностью. Как вы помните, попадая в определенное созвездие, каждое небесное тело, наделяет своего обладателя определенными чертами характера. Так вот, благодаря Юпитеру, все люди, рожденные в один год, имеют схожие психотипы. Вам ничего не напоминает этот 12-летний цикл? Правильно! Китайский календарь основан именно на циклах этой планеты.

А теперь обсудим, почему же китайцы выбрали именно эту планету для определения характеристик наступающего года? Юпитер в астрологии считается «планетой большого счастья», это планета влажная и теплая, олицетворяющая всю мощь воды и показывающая, где наш исток. Этот гигант отвечает за путешествия в широком смысле слова: духовные и материальные. Китайцы определяют жизнь, как вечное путешествие, именно поэтому Юпитер является краеугольной точкой в их астрологической школе.

По тому, где находится Юпитер, можно понять, в какой сфере жизни человек хочет просвещать себя и других. Юпитер – вечный учитель, благотворитель и покровитель всего иностранного. По тому, где он живет в вашем гороскопе, можно узнать, любите ли вы дальние странствия, как распоряжаетесь деньгами и где найдете удачу. Вернее, где она сама Вас найдет!

Чем больше мы разбираем характеристики каждой планеты, тем больше вопрос о том, почему так не похожи люди одного знака, надеюсь, сходит на нет. Вот, например, два Тельца, но у одного Юпитер в Овне, а у другого в Скорпионе, это абсолютно разные мировоззрения! Именно мировоззрения, потому что Юпитер именно за них отвечает. И первый Телец является Кроликом(Котом) по китайскому гороскопу, а второй – Собакой. Телец –Кролик очень не любит путешествовать и везде, где оказывается, начинает сооружать иллюзию дома с запасами еды, а Телец-Собака, напротив чрезвычайно благоволит к длительным поездкам и общению с иностранцами, очень интересуется мистическим познанием реальности, любит адреналин. Каждому знаку-стоянке Юпитера соответствует китайский гороскоп. Сейчас обсудим поподробнее эти соответствия.

Юпитер в Овне, год Кролика(Кота)- Юпитер в гостях у Марса. Вы помните, что каждым знаком управляет планета и когда какое-нибудь небесное тело попадает в определенный знак, то оно приходит к кому-то в гости и ему приходится соответствовать хозяину, подстраиваться под него или враждовать. Юпитер еще обладает функцией расширения всего, к чему прикасается, как позитивного, так и негативного! Так вот, в гостях у Марса он наделяет человека лидерской харизмой. Учится человек увлеченно и взахлеб, пока горит, пока интересно, а потом может бросить, как только заскучает. Удача этого аспекта в организаторских и лидерских качествах, призыве других к действию в таланте руководителя. К путешествиям Кролик относится как к вынужденной необходимости.

Юпитер в Тельце, год Дракона. Юпитер в гостях у Венеры, богини красоты, любви и денег, что здесь важно. Потому что этот гигант тоже отвечает за финансы. Удача человека в умении зарабатывать, обучать, как инвестировать. Ценители красоты и комфорта. Путешествовать - так с размахом и красотой, любят авиацию.

Юпитер в Близнецах, год Змеи. Здесь наш гигант находится не в самом выгодном положении. Здесь важно не остаться вечным учеником, а понять, что у вас есть все, чтобы поделиться своими знаниями с другими. Удача в литературном труде, в связи людей, вдохновленных одной идеей, во всем, связанным со словом. Любители путешествовать на близкие расстояния, например, внутри страны.

Юпитер в Раке, год Лошади. Эта стоянка планеты очень благоприятна, здесь он экзальтирует, то есть проявляет лучшие свои качества. Удача человека в его семье и доме, для которого он сделает все возможное. Человек может всегда мечтать быть многодетным и обзавестись крупной недвижимостью. Это очень трудолюбивые люди, которые могут помочь обрести семейное благополучие другим. Путешествовать любят и к ним долго готовятся. Путешествие часто осуществленная мечта!

Юпитер во Льве, год Козы. Это расположение сулит удачу на сцене, в искусстве и вообще на виду. Потому что здесь наш гигант приходит в гости к Солнцу. Обладатели этого знака могут быть отличными творческими руководителями, им важно выступать и быть принятыми. Когда учатся требуют к себе особого отношения, сами могут быть строгими учителями. Путешествовать предпочитают по-королевски.

Юпитер в Деве, год Обезьяны. Это снова место, где наша планета чувствует себя немного угнетенной. Здесь вера в себя приходит через помощь другим. Это истинные благотворители и талантливые врачи. Удача в услужении людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, но важно не забыть о себе! Путешествовать тоже любят недалеко от дома.

В следующий раз мы разберем остальные шесть остановок Юпитера и поговорим, как можно привлечь удачу в свою жизнь.

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