По мнению экспертов, вспышка Нипаха едва ли станет подобной коронавирусной пандемии

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10 сентября 2021, 09:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

2021 год не перестаёт удивлять новыми «подарками». И на этот раз человечество столкнулось с очередной вирусной вспышкой. Речь идёт о Нипахе, азиатском вирусе, не поддающемуся никакому лечению. Причём возник он снова в «злополучной» Индии, откуда в своё время начал своё движение «дельта» штамм коронавируса, опаснейший из всех его видов. Индия считается одной из самых беднейших стран не только в Азии, но и в целом мире. Местный уровень здравоохранения, как минимум, оставляет желать лучшего. Многие жители предпочитают обращаться за помощью вовсе не к медикам, а к местным «колдунам» и «чародеям». Из-за этого нередко возникают разные сложности. Возможно, отсутствие должной врачебной помощи и стало причиной мощных вирусных вспышек в этой стране и дальнейшего развития пандемии.

По данным на 7 сентября, Нипах диагностировали у 11 человек в индийском штате Керал. Как известно, из данных учёных, этот вирус не лечится ни одним из известных препаратов. Его летальность расценивается от 40 до 75%. Проще говоря, он поражает всех и вся, невзирая на возраст. Впервые Нипах был обнаружен в Малайзии в конце 90-х годов. Передаётся он, благодаря контакту человека со свиньями или летучими мышами. Вирус очень опасен, так как заражает головной мозг, вызывая при этом острый энцефалит. Однако эксперты полагают, что новую пандемию он едва ли вызовет, во всяком случае в ближайшее время. По мнению инфекциониста Владимира Никифорова, возникновение пандемии Нипаха вряд ли возможно. Всю информацию о грядущей опасности от Нипаха, он назвал «обычными страшилками». Тем более, что вирус появился 10 лет назад, и так и не вызвал никакого супер-заражения. А вот «ковид», напротив, был выявлен совсем недавно, и сразу же положил начало глобальной пандемии.

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