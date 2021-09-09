Нацисты планировали массовый «голодомор» на территории СССР

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9 сентября 2021, 22:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото: ava.md

Нацизм – есть величайшее зло на планете. Во времена Великой Отечественной это зло пыталось завоевать, ни много ни мало, целый мир, но к счастью, нашим дедам и прадедам удалось предотвратить величайшую катастрофу. Берлин был захвачен, а деспотичный режим фюрера обрушился навсегда. Но чем дольше время, тем больше интересных фактов было обнаружено. Как оказалось, германский Рейх планировал учинить масштабный голод на территории СССР. Это привело бы к мгновенному вымиранию десятков миллионов людей. То, что случилось в своё время в Поволжье, показалось бы просто мелкой неприятностью. Считается, что одной из причин вторжения Германии в СССР стали именно ресурсы, а вовсе не безумное желание Гитлера распространить свою империю на восток.



В те времена при фюрере существовала особая организация, известная под именем «Ост». Она была создана специально для кампании по разграблению советских территорий. Штаб организации курировал лично Геринг и получал прямые указания Гитлера. Правая рука Геринга, статс-секретарь Бакке, отвечавший за сельское хозяйство, давно опасался за грядущее экономическое положение Германии. Предпринятая Великобританией морская блокада сделала невозможным импорт зерновых. Собственных ресурсов у Германии не хватало. Тогда Бакке посоветовал обратить внимание на южнорусские и украинские чернозёмы. Прежде чем вторгаться на территорию СССР, должно было разработать подробный план.

Уже в мае 1941 года в Германии в деталях обсуждали будущую операцию по захвату плодородных советских земель. Планировалось быстро воспользоваться всеми ресурсами СССР и в буквальном смысле «выкачать» их. Однако это могло привести к вымиранию миллионов жителей. Ведь все эти миллионы были обречены на голодную смерть. Мгновенный захват ресурсов вызвал бы полнейшее опустошение, что повлекло бы за собой фатальные последствия. В Директивах «Ост» был чётко отмечен план создания регионов-доноров на территории СССР. В их список вошли черноземные территории Украины, юга России и Северного Кавказа. Население регионов планировалось превратить в невольничью силу, которая бы трудилась на благо Рейха до самой смерти. Глобальная продовольственная блокада должна была бы распространиться на так называемую лесную зону, куда бы входили Белоруссия, Северная и Центральная Россия.



«Многие десятки миллионов на этих территориях станут излишними и умрут, или же переберутся в Сибирь», - отмечалось в военном плане экспансии, «Попытки спасти население от голода поставками из плодородных областей могут осуществляться только за счёт снабжения Европы. Эти попытки помешают Германии окончить войну и преодолеть британскую морскую блокаду». Уже летом и осенью 1941 года высшие чины Рейха рассматривали такой план, как действующий. Жертвами нацистов стали крупные оккупированные города, где был организован искусственный голод. В их список вошли такие города, как Харьков и Киев. Для мегаполисов лесной зоны планировалась продовольственная блокада. В сентябре германское командование под руководство Геринга констатировало факт, «Завоевание больших городов нежелательно по экономическому соображению. Предпочтительнее будет их блокировать».



В своих дневниках Геббельс писал об особых предпочтениях фюрера насчёт советских крупных городов. Как оказалось, Гитлер совсем не планировал их захватывать, и даже считал это ненужным для Рейха. «От этого не будет никаких практических преимуществ», - было отмечено в дневнике, «Только вешать на себя скопления детей и женщин, за чьё пропитание и обеспечение придётся брать немалую ответственность». Данные цитаты показывают, что смерть миллионов от голода рассматривалась Вермахтом, как вынужденное следствие оккупационной политики. То же самое относится и к всемирной известной блокаде Ленинграда, приведшей к чудовищным смертям. Создать вокруг Ленинграда кольцо планировалось ещё в середине 1941 года. Это был своеобразный план «голодомора», который бы несомненно привёл к всеобщему вымиранию в крупных городах. Но к счастью, почти ничего из поставленных Рейхом планов, так и не было выполнено. И всё благодаря отважным и доблестным советским бойцам, которые заставили Вермахт заплатить за все свои преступления и ответить перед целым миром.

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