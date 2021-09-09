По словам Сопротивления Афганистана, Панджшер никогда не сдастся талибам

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9 сентября 2021, 18:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: anna-news.info

Фронт сопротивления Афганистана продолжает отчаянно сражаться за каждый клочок Панджшера. Бои продолжаются до сих пор. Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»* утверждает, что провинция пала, а все мятежники повержены. Однако, сопротивленцы заявляют обратное.

Представитель ополченцев Али Назари сообщил каналу CNN, что за антиталибским фронтом остаются до 65% территорий провинции. Также было заявлено, что «Талибану»* удалось захватить только основную дорогу. Назари добавил, что в Панджшере полным-полно ущелий (15, по оф. данным), и сопротивлению есть, где развернуться. Соратники Масуда намерены продолжать свою борьбу до конца, даже если она перерастёт из полномасштабной войны в партизанскую.

Ополченцы утверждают, что талибы несут тяжёлые потери в боях за Панджшер. Местные жители активно присоединяются к сопротивлению и сражаются против захватчиков. «Спустя некоторое время мы очистим Панджшер от талибов», - с надеждой заявил журналистам Назари. При этом, сами талибы продолжают дезинформировать население о том, что последний оплот восставших уже пал, и преступная клика исламистов – уже вовсе не преступная, а законная правительственная организация. По мнению некоторых политологов, шансы отбить Панджшер у сопротивленцев имеются, и весьма неплохие. К тому же если восстание против талибов разрастётся по всей стране, у воинов Масуда появится большое преимущество над противником. Вполне возможно, террористам ещё придётся самим бежать из Кабула.

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