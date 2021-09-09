О смерти Жан-Поля Бельмондо и о нашем милосердии

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 сентября 2021, 11:43 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум"

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Ушёл из жизни кумир моего поколения, французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Что и говорить, печальная новость. Я до сих пор смотрю фильмы с его участием, и неважно о чём фильм, если там играет Бельмондо, то успех, а значит и приятное времяпровождение, гарантировано. Но я не об этом. В эти грустные минуты я вспомнил 1994 год, когда погибла старшая дочь Жана-Поль Бельмондо, Патриция. Она заснула у камина и задохнулась угарным газом, ей в ту пору не было и сорока лет. Париж был потрясён, а у отца на следующий день спектакль, в котором он в главной роли.

Встревоженные зрители собрались у театра, скорее выразить соболезнование своему кумиру, чем смотреть спектакль. Жан-Поль Бельмондо приехал в театр, вышел к зрителям и попросил их пройти в зал. Затем поднявшись на сцену сказал: «Если я сегодня откажусь играть, то больше никогда не смогу вернуться в театр». И он играл. И зал со слезами на глазах аплодировал ему. И как бы ни было велико свалившееся на него потрясение, он не оставил театр и кино, и после нелепой смерти старшей дочери более четверти века дарил свой талант, свою любовь людям.



Может быть и не совсем к месту, но мне хочется провести параллель.



Недавно скончался режиссер, лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар» Владимир Меньшов. Что и говорить, невосполнимая утрата, тем более, для семьи. Ведь это была неожиданная смерть, а такая смерть переносится гораздо тяжелее. Его супруга, актриса Московского драматического театра имени Александра Пушкина Вера Алентова спустя месяц с лишним, после глубокого траура, решилась появиться в театре, выйти на сцену, о чём неустанно просили её друзья, знакомые, коллеги. Тем более, что билеты распроданы и сотни поклонников её таланта ждут встречи с ней. И она решила 11 и 12 августа сыграть главные роли в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания».



Но эта новость всколыхнула общественность, на актрису обрушилась волна хейта. В социальных сетях началась настоящая травля актрисы. Пользователи сети сетовали, что актриса не выдержала положенный траур, который по мнению некоторых комментаторов, должен длиться даже целый год.



Я почему-то уверен, что в травле участвовали те, кому не достались билеты на эти спектакли.



Напрасно призывали к благоразумию, милосердию, к пониманию, режиссер театра Евгений Писарев, друг семьи художник Никас Сафронов, коллеги по театральной сцене, объясняли, что Вере Валентиновне в эти дни сцена как воздух нужна. Художник Никас Сафронов обращаясь к зарвавшимся неугомонным пользователям социальной сети писал: «Вера сейчас переживает непростые времена. Работа — это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она — большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей, дает возможность на время забыть свою боль, помогает выкарабкаться из горя — а не тонуть в нем, забыв про жизнь, про близких, про свое дело. Работа дает творческому человеку возможность жить и дышать полной грудью», но всё напрасно, поток злобных обвинений не иссякал.



Казалось, ещё не окрепший организм актрисы, может не выдержать очередного стресса, но к чести Веры Алентовой нужно отметить, что она нашла в себе силы и вышла на сцену и блестяще исполнила главную роль в первом спектакле. Приняла участие, несмотря на продолжающуюся травлю, и во втором спектакле, где также играла главную роль и также сыграла блестяще.



Поклонники были в восторге, они не отпускали Веру Валентиновну со сцены и поддерживали бурными аплодисментами.



Вот перед нами два актёра, две судьбы, два отношения зрителей к своему кумиру и параллель, которая, быть может, не совсем к месту...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости