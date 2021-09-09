Вундеркинды разоблачили имитацию образования

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 сентября 2021, 10:28 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Тема о девятилетней девочке Алисе Тепляковой, поступившей учиться в МГУ на психфак, уже отшумела и становится не такой интересной для СМИ, которое имело лишь потребительское отношение к этому феномену. Да и мне самому эта вундеркинд не настолько интересна. Для меня актуальнее то, к какой деградации пришла наша система образования, благодаря которой стало такое возможным. Поэтому я буду и впредь использовать тему с вундеркиндами, но только для того, чтобы решать проблему деградации системы образования. Под ракурсом и в контексте того, как "обводят вокруг пальца" нашу систему образования родители вундеркиндов, эту проблему легче анализировать и решать.



Итак, почему возник феномен вундеркиндов образования? Очевидно, что это стало возможным не только благодаря способностям самих вундеркиндов. Такое стало возможным, с одной стороны, на фоне низкого уровня настоящих знаний, то есть, знаний на уровне убеждений учащихся. Необходимо признать, что учащиеся превратились в отгадальщиков и генераторов правильных ответов, переставших ценить сам процесс познания. А с другой стороны, такое стало возможным благодаря усталости педагогов от мощной педагогической и никчемной бюрократии, не позволяющей многим из них заниматься особыми подходами к одаренным детям и применять свои педагогические творческие и авторские подходы. Именно поэтому уже немало родителей, которые оберегают своих детей от школы, предпочитая для своих детей домашнее обучение. Есть и иные причины такого бегства и об этом у меня есть множество статей в научных иностранных и отечественных журналах.



Вундеркинд Алиса Теплякова никогда не ходила в школу, а училась только дома. А теперь, ей приходится посещать университет и это большая нагрузка для девочки, имеющей, по-видимому, пониженный социальный интеллект, который формируется обычно в обществе и главным образом в среде одноклассников. Надрессировать научно-предметный интеллект и научить правильно отвечать можно, но развивать эмоциональный интеллект и эмоционально-волевую сферу так быстро невозможно! Пропасть между научно-предметным интеллектом и уровнем эмоционального развития у Алисы Тепляковой будет расти и это может быть вредным для её психического здоровья.



Есть мнение, что таким вундеркиндам лучше не скакать через классы, перешагивая пятилетие и десятилетие образовательного процесса, а учиться в специальных школах одаренных, а затем, в вузе, учиться по специальной программе. Но так учиться, чтобы не страдал эмоциональный интеллект, эмоционально-волевая сфера и личностное развитие.



А пока, Алиса Теплякова на вопрос о том, что она будет делать в 11 лет тогда, когда закончит МГУ, отвечает, что у неё наконец-то появится возможность купить любую куклу. Тем самым она демонстрирует пропасть между своим личностным и научно-предметным развитием. Именно поэтому, по-видимому, папа Алисы, решил её обучать на психфаке, чтобы ускорить личностно-психологическое развитие, но, увы, оно просто благодаря знаниям не растет. Для этого нужна общественная практика и достаточное социальное общение, и конечно время! А пока мы видим лишь суету и реализацию проекта папы Алисы-вундеркинда, который как успешный предприниматель использует детей в качестве инструмента для собственных амбициозных планов. И успехи уже есть. И гонорары от телекомпаний уже стали поступать.



Анализ видеоконтентов об Алисе Тепляковой, которые есть в интернете, показал, что её папа оберегает ребенка от тестирования её знаний и вопросов, которые бы раскрывали её развитие. Ребёнок после каждого вопроса смотрит только на папу.



В данный момент преподаватели МГУ, у которых учится вундеркинд, по-видимому, попали в затруднительную и тупиковую ситуацию. Они не дают в СМИ комментариев на этот счет. И вообще, педагоги вузов, часто боязливо относятся к тому, чтобы давать объективные оценки о системе образования, в силу того, что руководство вуза это может негативно оценить настолько, что педагог может пострадать. Поэтому в СМИ появились лишь объективные оценки некоторых студентов, которые учатся с девятилетней девочкой в МГУ.



Насколько руководство, деканат и преподаватели МГУ займут ответственную и объективную позицию в отношении Тепляковых, покажет только время. Можно предположить, что МГУ безответственно подыграет родителям вундеркинда, так как система образования в России дошла до такого уровня, что уже не имеет возможности принимать инициативные решения и все сваливает на родителей. Педагогическая бюрократия системы образования своим существованием решает лишь свои внутренние правовые проблемы, связанные с коммерциализацией образования. И в этих прагматичных условиях все меньше и меньше места для творческих и авторских подходов. Признаюсь, что многие педагоги вузов это осознают, но не сбавляют свой уровень творческих и авторских подходов в отношении студентов. Поэтому я надеюсь, что скоро заявят о себе прогрессивные педагоги МГУ и выскажут своё объективное мнение о системе образования и о том, что происходит реально вокруг Тепляковых.



А пока что мы видим?

Вундеркинд Алиса Теплякова собою поставила диагноз системе образования и своему амбициозному отцу. И хочется верить, что позднее, когда она познает психологию на психфаке МГУ, она объективно сможет оценить себя, своё личностное и эмоционально-волевое развитие. Но для этого нужно время и никакая ускоренка в этом не поможет.



Вундеркинды разоблачили имитацию образования и с этим нужно что-то делать!

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