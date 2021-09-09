Президента Гвинеи Конде держат в номере отеля Noor

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 сентября 2021, 08:07 Александр Крохмаль, Журналист

5 сентября в Гвинейской республике произошёл военный переворот. Всему виной – диктаторская и античеловеческая политика бывшего президента Альфа Кондэ, который пошёл по пути своих предшественников из эпохи автократии. Но не только это сыграло злую шутку с режимом старого лидера. За всё время его пребывания у власти экономическая ситуация в Гвинее так и не улучшилась. Угроза голода и всеобщего обнищания висела постоянно.

В 2020 году Кондэ невзирая на массовые протесты всё же победил в очередных выборах. В общей сложности, он правил 11 лет. Общественность обвиняла его в фальсификации результатов. К тому же многие не раз говорили о недостаточном уровне здравоохранения Гвинеи. По сути, всё самое лучшее позволялось только Кондэ и его элите. Остальные представители населения пребывали в нищете и бедности. Все оппозиционеры Гвинеи рано или поздно арестовывались. Один из них даже умер в тюрьме. В начале 2021 года ситуация в стране ухудшилась, благодаря небывалому росту цен на продукты. А летом были повышены налоги, возросли цены на бензин, а финансирование военных сил, напротив, значительно уменьшили.

В начале этого месяца к власти в Гвинее пришли военные. Благодаря поддержке общественности, им удалось положить конец диктатуре Кондэ. Переворот прошёл успешно. Сам президент был арестован. При этом, мятежники заявляли, что лидеру страны ничего не угрожает, и у него даже есть доступ к врачам. Гвинейцы массово выходили на улицу и приветствовали смену режима. Однако некоторые политологи стали опасаться, что новая власть станет либо такой же, как прежняя, либо же вовсе превратит страну в обитель военной тирании.

Сейчас Альфа Кондэ находится в одном из элитных номеров отеля Noor. Источники сообщают, что он чувствует себя вполне неплохо. Телефон у экс-президента отобрали, но при этом ему был предоставлен доступ к телевизору. По данным Mosaique Guinee, с Кондэ хорошо обращаются, и у него также имеется возможность общения с врачами. Но всё же неизвестно, какая именно судьба ждёт бывшего гвинейского лидера. Также остаются под завесой тайны все его преступления во время пребывания у власти. И очевидно, если военные выяснят что-то поистине ужасающее, Кондэ может ждать длительное тюремное заключение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости