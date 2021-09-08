Филиппины будут предоставлять помощь для беженцев из Афганистана

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8 сентября 2021, 22:00 Александр Крохмаль, Журналист

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»* уже объявила о составе нового правительства Афганистана. Напомним, что с 15 августа радикалы получили полный контроль над всем государством.

Единственной провинцией, не рухнувшей пред властью террористов, была Панджер, где сформировалось сопротивление. Но сейчас и с этим вопросом, похоже, что разобрались. Но всё же проблемы беженцев всё ещё остаётся весьма серьёзными. Находиться под властью «Талибана» хотят далеко не все афганцы. Очень многие предпочитают бегство. И всем остальным государствам мира теперь приходится думать о том, где бы разместить тех, кто не желает подчиняться новому тираническому режиму Афганистана.

Наряду с Украиной и другими странами, коридор помощи для афганцев предоставили Филиппины. Временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер уже отметил, что его страна открыта для тех, кто нуждается в помощи. Президент Родриго Дутерте лично объявил о предоставлении помощи для беженцев из Афганистана. «Наша страна открыта для беженцев»,- звучали слова филиппинского лидера, «Из Афганистана, из революционной России, националистов из Китая, бежавших от бойни 49-го года. Мы никогда не закрывали границ для тех, кто попал в беду». Похоже, что президент Дутерте как никто другой понимает, что именно вознамерились сделать талибы с теми, кто неугоден их власти. Также стоит отметить, что Филиппины не раз имели конфликты с исламистами, и прекрасно знают, на что способны эти преступники человечества.

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