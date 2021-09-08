Память. Советская гвардия

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 сентября 2021, 13:23 Вадим Кулинченко,

Фото взято из интернета

Посмотрел календарь и 18 сентября не обнаружил ничего замечательного. А между тем, в календаре много дней воинской славы, в том числе второго сентября День российской гвардии, где нет места Советской гвардии. К слову, в истории не было российской гвардии, а была «русская гвардия».

А ведь 18 сентября 1941 г., в грозные годы Великой Отечественной войны родилась Советская Гвардия. В отличие от Гвардии, приближённой к монархам отборных частей войск, Советская Гвардия стала действительно Гвардией нового типа, ставшей на защиту Родины, Отечества. Перевод старогерманского слова «Garda» - стеречь, защищать – относится действительно к ней. Небольшой рассказ о Советской Гвардии ниже.

Русские гвардейцы за многовековое своё существование со времён Петра Великого покрыли себя неувядаемой славой не только при охране царей, императоров, но и на полях сражений. Поэтому выделение особо стойких, отличившихся в боях воинских частей было востребовано в годы Великой Отечественной войны.

Ещё до официального признания этого звания в июле 1941 г. четырём дивизиям ленинградского народного ополчения (ЛДНО) было дано название «гвардейские», но не за боевые действия, а при формировании в честь памяти Красной Гвардии Петрограда. Четвёртого августа 1941 г. гвардейским был назван полк реактивных миномётов БМ-13 «Катюш». И.В. Сталину понравилась идея именовать новый вид реактивной артиллерии «гвардейским».

Но днём рождения Советской гвардии считается 18 сентября 1941 г., когда в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство приказом Наркома обороны СССР №308 четыре стрелковые дивизии были переименованы в гвардейские – 100,127, 153 и 161-я соответственно в 1,2,3 и 4-ю гвардейские дивизии. В приказе Наркома обороны говорилось: «В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100,127,153 и 161-я стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас…»

Главной причиной для объявления этих дивизий гвардейскими стало их участие в первой наступательной операции в Великой Отечественной войне, когда был обрублен ельнинский выступ фашистов. С тех пор и бытует выражение – «Наша гвардия родилась под Ельней!»

Директива Ставки предписывала 30 августа 1941 г. 24-й и 43-й армиям Западного фронта перейти в наступление с задачами разгромить ельнинскую группировку противника, овладеть Ельней (Смоленская область) и в дальнейшем наносить удары в западном направлении.

Так 100-я стрелковая дивизия, наступая в составе ударной группировки 24-й армии в начале сентября 1941 г. прорвала оборону противника севернее Ельни, перерезала железную дорогу Ельня - Смоленск и глубоко охватила немецко-фашистскую группировку фашистских войск. Решительные действия дивизии имели важное значение для разгрома врага и освобождения города Ельни. В этой операции не менее важную роль сыграли и следующие гвардейские дивизии.

И хотя полного окружения врага не произошло, для этого у нас ещё не хватало достаточно ни сил, ни средств, в первую очередь не хватало танков, но обстановка восьмого сентября сложилась в нашу пользу, ельнинский выступ фашистов был ликвидирован. Противник почувствовал, что блицкрига в России не получится.

В результате успешно проведённой операции по разгрому ельнинской группировки противника в войсках фронта поднялось настроение, укрепилась вера в победу. Главное – советский солдат понял, что фашиста можно бить.

После присвоения 18 сентября 1941 г. звание «гвардейские» четырём дивизиям Западного фронта институт гвардейских частей стал совершенствоваться. В период Великой Отечественной войны преобразование воинских частей в гвардейские осуществлялось в целях наиболее эффективного использования опытных и стойких в боях с немецко-фашистскими захватчиками на главных направлениях. В период Отечественной войны 4 500 воинских частей получили почётное звание гвардейских. Великая слава Гвардии – это наследство и достояние всей России.

В мирное время преобразование объединений, соединений, частей и кораблей в гвардейские не производится. Однако, в целях сохранения боевых традиций гвардии наименования принадлежащие частям и кораблям при их расформировании могут передаваться приемникам.

Традиции Советской гвардии сохраняются и в современных Вооружённых Силах Российской Федерации. Так за достижения в ратном деле, казалось бы, вопреки положению, уже в мирное время звание гвардейской было присвоено в 2001 г. 22-й отдельной бригаде Спецназа, а в 2018 г. Рязанскому Высшему училищу ВДВ.

Слава Советской гвардии живёт, о ней помнят в историческом плане, как продолжателе славы русских гвардейцев, ведь российскими они стали только сегодня.

В связи с этим надо отметить один нюанс – не надо путать гвардию Вооружённых Сил с созданным институтом национальной гвардии, у которой совершенно другие задачи, не направленные против внешнего врага.

Настоящая Гвардия рождалась под Ельней в сентябре 1941 года!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости