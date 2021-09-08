В Израиле в начале месяца возник настоящий «ковидный бум»

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8 сентября 2021, 12:06 Александр Крохмаль, Журналист

Ещё весной Израиль вместе с некоторыми государствами мира праздновал полную и безоговорочную победу над коронавирусом. В стране была значительна снижена степень заболеваемости. Казалось, ещё немного, и вирус уйдёт навсегда. Но к концу лета всё изменилось, и далеко не в лучшую сторону. В конце августа и в самом начале сентября в Израиле были зафиксированы мощные всплески заболеваний. Суточный прирост доходил до более 15 000 случаев. А между тем, именно в Израиле наблюдается большое число тех, кто уже привился различными видами вакцин. Можно сказать, что это самая вакцинированная страна в мире. Общее число заражённых на данный момент – более миллиона (точная цифра - 1 117 596).

О том, что именно стало причиной массового всплеска заболеваемости, учёные спорят до сих пор. Пока что точного определения никто не находит. Некоторые эксперты заявляли, что всему виной было ненадёжное хранение вакцины. Однако такие теории были сразу же опровергнуты виднейшими учёными и политологами. Экономический обозреватель Юрий Пронько отметил, что никогда не поверит этим сведениям. «Были потрачены миллиарды долларов для того, чтобы неправильно её хранить?» - возмутился эксперт, «Не смешите меня». Одни винят в этом деле неподготовленность властей Израиля и ранние празднования победы. Другие списывают все грехи на арабов или террористов. Особенно в таких нелепых теориях отличаются ультраордоксальные лица.

Основной угрожающей силой для страны стал именно индийский «дельта» штамм, который считается самым опасным из всех коронавирусных видов. Он также может воздействовать и на тех, кто уже прививался от Covid-19. По мнению вирусолога Алексея Аграновского, рост заболеваемости произошёл именно из-за распространения «дельта» штамма. Как отметил учёный, этот штамм способен не только заражать детей и подростков, которых раньше не прививали, но и преодолевать вакцинную защиту у ранее привитых взрослых.

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