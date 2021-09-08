Варяги-византийцы и род Рюрика – вторая имперская династия Руси

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 сентября 2021, 11:48 Олег Грищенко,

Взято из интернета

Современные историки, и российские, и зарубежные, всегда с каким-то особенным удовольствием рассказывают интересующимся, что слова Ивана Грозного о том, что его род «от Августа ведётся» – плод больного воображения. Однако самая известная древнерусская летопись – «Повесть временных лет» (12 век), содержит явное указание на правоту русского царя в данном вопросе. Странно, что историки игнорируют этот факт.

В «Новгородской первой летописи» (11 век) сказано, что потерявший единственного сына князь Гостомысл, правивший в Словенске – будущем Новгороде, перед смертью велел старейшинам искать преемника в «иных землях», так как русы «сами собою править не могут». И из земли «варяжской» был приглашён на русское княжение Рюрик.

Современное толкование обеих этих фраз не выдерживает никакой критики.

В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, свидетельствующие о том, что князь Гостомысл был последним имперским правителем северо-восточных славян, в 14-м поколении представлявшим законного императора Рима Одоакра, правившего там с 480 по 493 год. То есть слова летописи «сами собою править не могут» означали не дикость русских, а обычай иметь во главе своего государства великую династию.

НО ГЛАВНЫМ ОШИБОЧНЫМ ПОСЫЛОМ В ИСТОРИИ ДИНАСТИИ РЮРИКА ЯВЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА ФРАЗЫ О ТОМ, ЧТО ОН ПРИБЫЛ ИЗ «ЗЕМЛИ ВАРЯЖСКОЙ».

Наиболее распространено мнение о том, что варяги – это русское именование скандинавов-викингов, и что «Варяжским» ранее называлось Балтийское море. Да, действительно, во многих исторических источниках рассказывается о викингах – воинах-скандинавах, умелых мореходах, совершавших походы за добычей во многие страны Европы. Что же касается «варягов» и «Варяжского» моря – отнесение этих именований к викингам является ошибкой или просто ложью.

Кто же такие, на самом деле, были «варяги», населявшие территории возле «Варяжского моря»? Внимательное изучение русского летописного материала позволяет получить чёткие ответы на эти вопросы. Вот какое ПОТРЯСАЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О «МОРЕ ВАРЯЖСКОМ» СОДЕРЖИТСЯ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»:

«…Море Варяжское. И по этому морю можно пройти до Рима, а от Рима можно пройти ПО ТОМУ ЖЕ МОРЮ(!) к Царьграду, а от Царьграда можно пройти в Понт-море, в которое впадает Днепр-река».

Историки часто, по разному поводу, ссылаются на эту летопись, но отчего-то данной фразы как бы не замечают. А ведь она С НОГ НА ГОЛОВУ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ УСТОЯВШЕЕСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДИНАСТИИ РЮРИКА, а, значит, и о русской государственности.

СОГЛАСНО «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ», «ВАРЯЖСКИМ» НАЗЫВАЛОСЬ МОРЕ, КОТОРОЕ НЫНЕ ИМЕНУЕТСЯ СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ! География здесь абсолютно чёткая, привязанная к совсем не легендарным пунктам: Рим-Царьград-Понт (Чёрное море)-Днепр.

Это сразу же отметает «балтийские» теории о земле, из которой на Русь прибыл Рюрик, а также неверные исторические версии: «Варяги-Викинги», «Варяги-пруссы» и др.

То есть: РЮРИК ПРИБЫЛ НА РУСЬ ИЗ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ!

Более того, ни к италийским, ни к испанским, ни каким другим средиземноморским землям – кроме византийских, слово «варяги» не относится, так как этот народ активно занимался купеческим промыслом именно на русском торговом пути – между Византией и Русью.

Исходя из того факта, что варяги были жителями Средиземноморья, понятным становится очевидное сходство слова «варяги» и слова «фряги» – старорусского названия иностранных купцов византийского происхождения.

О том, что варяги на Руси «вели торговлю», писала, например, российская императрица 18 века Екатерина II. А знаменитый русский историк 19 века В.О. Ключевский указывал, что «во времена Гостомысла» варяг на Руси – «вооружённый купец… В русском лексиконе… варяжить – заниматься торгом».

А как же многочисленные упоминания в летописях о войнах русов с варягами? Ведь даже КНЯЗЬ БУРИВОЙ, ОТЕЦ ГОСТОМЫСЛА, ХОДИЛ В ПОХОДЫ «НА ВАРЯГОВ». Да и сходство слов «варяги» и «враги» указывает на то, что этот народ бывал враждебен Руси. Объяснения здесь лежат на поверхности, если иметь ввиду не только варяжских купцов, а Византию в целом – империю «Моря варяжского», с которой Русь всегда имела сложные отношения, то воюя с ней, то торгуя.

Понятно, что и применительно к «варягу» Рюрику, это слово означало не род занятий, а принадлежность к империи «Моря варяжского», откуда он прибыл на русское княжение.

Всё сказанное однозначно указывает на то, что ПОСЛЕ УГАСАНИЯ НА РУСИ «РИМСКОЙ» ИМПЕРСКОЙ ДИНАСТИИ ОДОАКРА РУССКАЯ ЗНАТЬ ВОЗВЕЛА НА РУССКИЙ ТРОН УЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИМПЕРСКОГО РОДА ВИЗАНТИИ – НАСЛЕДНИЦЫ ВЕЛИКОГО РИМА. Понятно, что Рюрик был родственником императора и отправился на Русь с его согласия.

Знать подвергаемой экспансии с запада и востока Византийской империи, где в этот период также поменялась династия, поставила своего правителя на Руси – это было очень выгодно Империи, так как позволяло восстановить разрушенное прежней византийской династией торговое и, главное, военное сотрудничество с северо-восточными славянами*, в крупных наёмных отрядах которых Империя крайне нуждалась.

Исходя из всего сказанного, уже не кажутся преувеличением слова митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), писавшего в 19 веке труды по истории Руси, который утверждал, что «варяги вместе со славянскими и неславянскими племенами образовали Русское государство». Нужно лишь понимать, что в данном случае ИМЕЛО МЕСТО ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО РУССКОГО ИМПЕРСКОГО ГОСУДАРСТВА.

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым, начиная с 6 века, в византийской армии значительную часть составляли наёмные отряды северо-восточных славян.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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