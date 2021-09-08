Талибы просят признания: Средняя Азия в тревожном ожидании

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8 сентября 2021, 08:51 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото из открытых источников

Вероятно, на церемонии объявления нового состава правительства Исламского эмирата Афганистана от России будут присутствовать представители посольства нашей страны. Другие государства, которым направлены приглашения, направят в Кабул более высокопоставленные делегации.



В последние дни власти Кабула сделали ряд политических заявлений. Было сформировано коалиционное правительство и на церемонию пригласили представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара. По данным «АН», вначале в Москве решили направить в Кабул серьезную делегацию, что означало бы фактическое признание новых властей Афганистана.



В столицах среднеазиатских республик, особенно в Душанбе и Ташкенте началась дипломатическая официальная и подковерная шумиха. Говорят, что даже президенты этих республик включили все свои возможности, чтобы не допустить этого. Толи под влиянием наших среднеазиатских союзников, толи исходя из иных соображений Москва, кажется, пока приняла решение немного дистанцироваться от новой афганской власти.



Между тем, «отец всех таджиков» Рахмон практически в ультимативном порядке требует от Кремля значительного усиления 201-ой военной базы. Семь с половиной тысяч военнослужащих ему кажутся недостаточной военной мощью. Президент Таджикистана также требует усиления военной мощи родной армии за счет российского налогоплательщика. Ранее Москва обещала до 2025 года инвестировать в модернизацию ВС РТ около 200 миллионов долларов, поставить Душанбе вооружений почти на один миллиард долларов.



А Верховный суд Узбекистана признал лидеров басмачей, в том числе руководителя басмачества Ибрагимбека Чакабаева, борцами за независимость. И не важно, что басмачи Чакабаева и он лично пытали и убивали представителей советской власти, в том числе женщин-учительниц русского языка вместе с их маленькими детьми.

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