Некоторые государства уже приступили к установлению контактов с талибами

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7 сентября 2021, 22:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Всему окрестному миру приходится мириться с тем, что у власти в Афганистане стоит запрещённая в РФ террористическая группа «Талибан»*. Экстремисты правят страной с 15 августа, с того дня, когда их армия овладела Кабулом. Сопротивление террору всё ещё продолжается, но некоторые аналитики считают, что это ненадолго. Политологи склоняются к тому, что с талибами рано или поздно придётся иметь дипломатические контакты. Между тем, сами экстремисты уже приступили к формированию своего собственного правительства, система которого слишком далека от демократических устоев Запада и ближайших к Афганистану соседей.

В США переговоры с террористами, как известно, не ведут. Сам госсекретарь Энтони Блинкен заметил, что пока не планируется никаких встреч с представителями «Талибана»*. При этом, политик уже побывал в Катаре на переговорах с местной властью. Катар, как известно, не возражает против господства талибов в Афганистане. Западные СМИ даже предполагали, что Блинкену всё же удалось побеседовать с представителями террористов. Помимо госсекретаря в Катаре побывал глава Пентагона, Ллойд Остин. По совпадению или по чистой случайности, в день присутствия в стране Остина, появилось интервью представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида для турецкой газеты Yeni Safak. Он сообщил общественности, что в стране при новом режиме создаётся первый экономический проект. В аэропорту Кабулу приступили к работе посланники из Турции и Катара. А техническая группа турецких специалистов прибыла в Афганистан ещё 1 сентября.

Вопрос о том, проходили ли переговоры талибов с Остином и Блинкеном в Катаре, пока остаётся открытым. Американцы не сообщают ничего точного, предпочитая многое скрывать. Администрация Байдена очевидно пока не готова к открытому диалогу с самой опасной из всех экстремистских группировок на Востоке, во всяком случае, пока те не выполнят условия США и Западных стран. В Вашингтоне настаивают на формирование инклюзивного правительства Афганистана, в котором будут не только фанатики, но и представители других организаций и объединений. В Германии с талибами всё же планируется установить контакт, хотя и не без возможных опасений. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что диалог с фанатиками даже не просто возможен, но и нужен.

Чиновники высокого ранга из ООН уже приступили к общению с представителями «Талибана»*. В прошедшее воскресенье в Кабуле прошла встреча муллы Барадара, ответственного за контакты с другими странами, и спецпредставителя от генсека ООН Мартина Гриффитса. Политики обсуждали вопросы предоставления гуманитарной помощи Афганистану. Не стоит забывать ,что захваченная талибами страна стоит на грани серьёзного продовольственного кризиса. Проще говоря, в ближайшее время там может случиться небывалых масштабов голод.

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