2020-2030: тяжелое десятилетие. Ещё один прогноз на тему грядущего

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 сентября 2021, 21:13 Александр Крохмаль, Журналист

Декада 2020-2030 рискует получить название Десятилетие Ужаса, если в ближайшее время ничего не изменится к лучшему. Всё, что написано выше – это вовсе не прогнозы астрологов, которые нередко ошибаются и уж тем более не предсказания якобы экстрасенсов. (Кстати ни один из экстрасенсов, участвовавших на крупных телепередачах, так и не предвидел коронавирусную пандемию, что уже говорит о многом…). Всё, что вы видите – это обычный анализ ситуации, которая на данный момент представляет собой настоящую катастрофу. Ещё в конце 2019 года человечеству были незнакомы такие термины, как «массовая вакцинация», «ПЦР-тесты», «ковидная заболеваемость» или «QR-коды для переболевших». Всё это казалось элементами из научной фантастики, никак не свойственных для мира реальности. Но 2020 год переменил всю человеческую цивилизацию, перевернул её с ног на голову. Ничто не предвещало беды. Но она случилась.

Прошло уже более полутора лет с начала коронавирусной пандемии (а если учитывать, что вирус мог возникнуть ещё в сентябре 2019-го – то, по сути, отгремело уже 2 года катастрофы). В итоге, мир изменился, и далеко не в лучшую сторону. Экономическая ситуация усложнилась. Огромные средства и ресурсы пошли на многочисленные вакцины против коронавируса. Но как бы учёные и медики ни боролись с заразой, она по-прежнему не останавливается. Если посмотреть на статистику суточной заболеваемости, можно ужаснуться. Улучшения не видно совсем. В 2020 году господствовал уханьский штамм «ковида», в этом году появился новый, индийский, получивший название «дельта». Ещё неизвестно, какой штамм выявится в ближайшем будущем. Пандемия не утихает, и она затрагивает даже вакцинированных. В некоторых случаях заражаются уже переболевшие ранее люди. Что из этого следует? В ближайшее время экономика будет работать в основном на преодоление пандемии, а это означает, что общий прогресс человеческой цивилизации едва ли взлетит вверх.

Пандемия остановила привычный ход цивилизации и рост технологий. Вполне возможно, не случись бы распространение этой заразы в 2020-м, в этом году мы бы уже отправили первых колонистов на Луну. На подготовку космических экспедиций ушли бы баснословные суммы. Но такие же самые суммы теперь идут на войну с коронавирусом. Война идёт не только в большей части стран мира, а абсолютно в каждом регионе Земли. Пандемия привела к масштабному кризису человеческой цивилизации и культуры. Люди быстро разделились на тех, кто выступает за вакцинацию и борьбу с «ковидом», и тех, кто решительно препятствует этому. В общественных структурах значительно возросли конфликтные ситуации. Ужесточения властей и карантинные меры ввиду пандемии привели к масштабным акциям протеста в ранее спокойных странах Европы, не говоря уже про США. Но пандемия – далеко не единственный ступор человечества. Произошло кое-что ещё.

В 2020 году появился новый вирус, и имя ему – зашкаливающий расизм. Только на этот раз он исходил не от белого населения планеты, а исключительно от чёрного. Движение «Black Lives Matter», ранее считавшееся лишь горсткой экстремистов, быстро разрослось и увеличило своё влияние на американское общество. Их сторонники есть даже в Европе и Азии. При этом, действующий президент США Джо Байден так и не удосужился признать «чернорасистов» экстремистской организацией и запретить их деятельность на территории страны. Восход «Black Lives Matter» грозит затронуть не только Соединённые Штаты, но и другие государства. Из истории можно вспомнить «Весну Народов» 1848-го, когда вслед за Австрией и Пруссией, полыхать начали почти все европейские государства. Принцип цепной реакции никто не отменял. Усиление движения «чернорасистов» в США рискует повлечь за собой реакцию по всем странам мира, и тогда уже Европа начнёт отчаянно бороться с радикальными формированиями. Впрочем, радикалов в Европе хватает и без всяких темнокожих фанатиков. Количество мигрантов там растёт не по дням, а по часам, а вместе с ним разрастаются и их идеи, далёкие от принципов демократии и всеобщего равенства.

Если тщательно проанализировать политическую ситуацию в мире, то можно отметить, что многие диктаторские режимы на планете начало трясти. Только вот в большинстве случаев эта тряска приводит либо к ужесточению репрессий, либо к приходам других диктаторов. В Гвинее уже произошёл переход власти к новой тиранической структуре. Но Африка – это Африка, там всегда было всё неважно. Однако недавние события в Афганистане вызывают ужас почти у каждого политолога. Приход к власти запрещённого в РФ террористического движения «Талибан» не сулит ничего хорошего для этой страны. Даже если талибам удастся уничтожить всё сопротивление, они всё равно не остановят кровопролитие. Режим этой хунты экстремистов всегда славился своими кровавыми расправами. Если так пойдёт и дальше, то их движение может не только захватить всю Южную Азию, но и распространиться на десятки окрестных государств. Нас ждёт чудовищный разгул терроризма, как минимум, на 5-6 лет.

То, что происходит сейчас – не решается за месяц или полгода. Для полного разрешения всех вышеупомянутых проблем потребуются долгие годы, возможно целое десятилетие. А значит, десятилетие до 2030 года уже не назовёшь прекрасным. Вполне вероятно, что в будущем историки называют эту декаду Эрой Кошмара и Ужаса. Ведь такого погружения в пучину безумия и хаоса не случалось, пожалуй, за всю историю человечества. У каждой эпохи есть своё название. Каждое десятилетие можно как-то окрестить. И то, что мы видим сейчас – это только начало. В этом не стоит даже сомневаться. Десятилетие 2020-2030 будет сложным и возможно, самым страшным за всю нашу историю. И только от нас зависит, станет ли оно для нас последней умирающей звёздочкой или всё же заставит переосмыслить наше всеобщее поведение и даст впоследствии дорогу к процветанию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости