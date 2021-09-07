Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

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7 сентября 2021, 17:07 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, президент не впервые вылетает в Сибирь для краткосрочного отдыха. Так, в марте этого года он и Шойгу провели выходные в заснеженной тайге. По словам Пескова, глава государства вернется в Москву вечером 8 сентября, а пока – «тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

«Путин является президентом самой могущественной страны мира, - сказал «АН» писатель и телеведущий Лев Новоженов, - так что стол для него могут накрыть везде - и в тайге, и на Северном полюсе, да и на Марсе, причем еще и доставить туда ананасы, крабов и птичье молоко. О чем тут вообще можно говорить? Я думаю, что Путин в этом отношении круче президента Америки».

Напомним, что Путин как-то признался СМИ, что неприхотлив в еде. На завтрак глава государства ест каши – чаще всего рисовую или гречневую, или творог с медом. Также он ест и рыбу, и мясо, любит овощи и фрукты. Путин привык к простой обычной пище и, по его словам, ест всё, что дадут.

«Возможно, президент и привык к простой пище, как все мы привыкли к ней, - продолжает Новоженов. - На мой взгляд, самое вкусное блюдо - это яичница с жареной колбасой, но ведь иногда хочется себя побаловать. Путин сравнительно молодой человек, его организм работает хорошо, поэтому ему ничто не вредно».

Телеведущий уверен, что в тайгу вместе с Путиным и Шойгу приехали повара, которые могут приготовить и медвежатинки, и рыбки, и все, что угодно. «Кстати, прямо там для президента могут поймать и севрюжки, и омуля, да и вообще, может быть, у них там есть какая-то скатерть-самобранка. Так что можно пожелать Путину и Шойгу приятного аппетита!» - заметил Новоженов.

К сожалению, эту таежную идиллию Путину и Шойгу могут испортить надоедливые кровососущие насекомые. Все знают, что в тайге много различных насекомых, в том числе и комаров, которые не посмотрят на то, что к ним приехали главнокомандующий и министр обороны России, и начнут жалить так, что забудешь и про медвежатину, и про «севрюжку».

«Да, комары кусают людей невзирая на их должности, - соглашается с «АН» Лев Новоженов, - но ведь Путин и Шойгу все равно туда ездят. Я не думаю, что комары является большой проблемой для них, а если будут им сильно надоедать, то приедут соответствующие службы и осушат все болота в тайге. То есть разгонят всех комаров, и они забудут, как приставать к таким людям».

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